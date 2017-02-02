Стройка 2-02 - 05-02:

Две пачки масла похитил из могилевского магазина житель Гомеля

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  • 02 февраля 2017, 13:27
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За грабеж в Могилеве сотрудники милиции задержали жителя Гомеля. Как рассказал заместитель командира роты Октябрьского (г. Могилева) отдела Департамента охраны Николай Бибиков, тревожная кнопка в магазине на бульваре Непокоренных сработала в десятом часу утра. Подъезжая к магазину, милиционеры заметили бегущего молодого мужчину. Один из них выскочил из автомобиля и побежал за ним.

Подозреваемого доставили в магазин, где его и опознали продавцы. Под одеждой у него были спрятаны две пачки масла. Их он пронес мимо кассы, а когда работник магазина попыталась его самостоятельно задержать, вырвался и убежал.

Возбуждено уголовное дело.

Места: Гомель (18384), Могилев (448)

Метки: Криминал (7553)

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Yavid 30-01 05-02:

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