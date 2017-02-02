Две пачки масла похитил из могилевского магазина житель Гомеля

За грабеж в Могилеве сотрудники милиции задержали жителя Гомеля. Как рассказал заместитель командира роты Октябрьского (г. Могилева) отдела Департамента охраны Николай Бибиков, тревожная кнопка в магазине на бульваре Непокоренных сработала в десятом часу утра. Подъезжая к магазину, милиционеры заметили бегущего молодого мужчину. Один из них выскочил из автомобиля и побежал за ним.

Подозреваемого доставили в магазин, где его и опознали продавцы. Под одеждой у него были спрятаны две пачки масла. Их он пронес мимо кассы, а когда работник магазина попыталась его самостоятельно задержать, вырвался и убежал.

Возбуждено уголовное дело.