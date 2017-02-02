Под Питером автобус, ехавший в Гомель, столкнулся с легковушкой. Есть погибшие

Вечером в среду, 1 февраля, в Ленинградской области в результате столкновения ВАЗ-2199 с автобусом «Неоплан» погибли три человека. Как информирует ТАСС, трагедия произошла на магистрали Санкт-Петербург — Псков близ населённого пункта Скреблово в Лужском районе.

По последним данным, в аварии пострадали водители обоих транспортных средств. Их с различной степени тяжести травмами госпитализировали в медучреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей. 19 пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в Гомель, не пострадали и продолжили поездку уже на другом автомобиле перевозчика. Три человека, находящиеся в салоне ВАЗ, получили травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас правоохранители выясняют, что стало причиной трагедии. По версии следствия, автомобиль ВАЗ во время движения по магистрали внезапно выехал на полосу встречного движения. По неподтверждённой информации, водитель «легковушки» на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.