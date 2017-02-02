Стройка 2-02 - 05-02:

В Гомельском районе девушка на Fiat не пропустила фуру: один человек погиб, двое ранены. Розыск очевидцев

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 02 февраля 2017, 12:12
  • 4041
  • 4




26 января примерно в 12 часов 50 минут на пересечении автодороги граница России — Гомель — Кобрин с автодорогой Калинино — Тереховка произошло столкновение автомобиля DAF в сцепке с полуприцепом Krone с автомобилем Fiat Punto.

Автомобиль DAF (за рулем находился 26-летний гражданин Польши) двигался по главной дороге со стороны деревни Климовка в направлении города Добруша, Fiat Punto под управлением 30-летней жительницы Гомеля — по второстепенной дороге.


В результате ДТП водитель легковушки и 40-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализировали. Второй пассажир автомобиля Fiat Punto, 37-летний муж пассажирки, скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Республики Беларусь. 


УСК по Гомельской области дополнительно устанавливает очевидцев происшествия и просит сообщить имеющуюся информацию о ДТП по телефонам: 8 (0232) 70 45 49, 8 (044) 772 75 45, 8 (029) 333 32 05.

Места: Гомель (18384)

Метки: Авто (3883), Область (3791), Криминал (7553)

Читайте также

В Гомельском районе легковушка не пропустила грузовик: один погибший, двое в больнице

Комментарии правила
Yavid 30-01 05-02:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах

Самое читаемое