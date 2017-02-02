В Гомельском районе девушка на Fiat не пропустила фуру: один человек погиб, двое ранены. Розыск очевидцев

26 января примерно в 12 часов 50 минут на пересечении автодороги граница России — Гомель — Кобрин с автодорогой Калинино — Тереховка произошло столкновение автомобиля DAF в сцепке с полуприцепом Krone с автомобилем Fiat Punto.
Автомобиль DAF (за рулем находился 26-летний гражданин Польши) двигался по главной дороге со стороны деревни Климовка в направлении города Добруша, Fiat Punto под управлением 30-летней жительницы Гомеля — по второстепенной дороге.
В результате ДТП водитель легковушки и 40-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализировали. Второй пассажир автомобиля Fiat Punto, 37-летний муж пассажирки, скончался на месте происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Республики Беларусь.
УСК по Гомельской области дополнительно устанавливает очевидцев происшествия и просит сообщить имеющуюся информацию о ДТП по телефонам: 8 (0232) 70 45 49, 8 (044) 772 75 45, 8 (029) 333 32 05.
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