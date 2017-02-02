Гомельское УВД рассказало, как разблокировать компьютер, если мошенники вымогают у вас деньги под видом «штрафа»

На сайте Гомельского УВД появилась подробная инструкция как избавиться от всплывающих окон, в которых требуют оплатить штраф за просмотр порно от лица МВД. По словам органов правопорядка, последнее время случаи такого рода кибер-мошенничества участились — милиционеры просят не поддаваться панике и воспользоваться подробной инструкцией.

Сообщения наподобие «ВАШ КОМПЬЮТЕР ЗАБЛОКИРОВАН, ДЛЯ СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ НЕОБХОДИМО ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ N-ГО КОЛИЧЕСТВА РУБЛЕЙ С ПЕРЕВОДОМ ИХ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК ИЛИ АБОНЕНТСКИЙ НОМЕР».

Прежде всего, не стоит паниковать. И ни в коем случае нельзя платить штраф. Ведь эта надпись, всего-навсего действие вируса вымогателя. Органы внутренних дел никак не причастны к этому. Да и где это видано, что бы штрафы оплачивались исключительно с помощью электронных кошельков либо путем перевода денежных средств на абонентские номера мобильных операторов.





ПОМНИТЕ! ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ НЕ ВЗИМАЮТ ШТРАФЫ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

Оплата любого штрафа осуществляется только на банковский расчетный счет. Такой платеж можно осуществить в отделении банка, в банкомате или терминале, посредством системы ЕРИП, либо штраф может быть уплачен на месте — сотруднику государственного органа и организации.

Если вы видите надпись «Ваш компьютер заблокирован МВД...» в браузере, то, скорее всего, это даже не вирус, а просто скрипт на сайте, вызывающий баннер, его разблокировать очень просто.

Следующие 5 простых шагов помогут Вам разблокировать браузер:

1. Нужно вызвать диспетчер задач. Нажмите одновременно клавиши Ctrl Alt Del (Delete). Завершите процессы, вызванные браузером.

2. Снова запустить браузер, но, не дожидаясь загрузки сайта нужно закрыть окно того сайта, при посещении которого и вылезла надпись «Ваш компьютер заблокирован МВД». Для быстрого закрытия вкладок можно использовать горячие клавиши Ctrl W.

3. Если вдруг вы не успеваете закрыть сайт, при повторном запуске браузера, то предварительно следует отключиться от сети Интернет.

4. Обязательно нужно очистить кэш браузера. Сделать это можно нажав комбинацию клавиш Ctrl H.

5. Нужно зайти в настройки браузера и изменить стартовую страницу.