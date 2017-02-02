96 процентов проверенных объектов торговли и общепита Гомельской области уличили в антисанитарии в 2016 году

В 2016 году 96% проверенных объектов торговли и предприятий общественного питания нарушили требования санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила врач-гигиенист отделения гигиены питания отдела гигиены Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ Ольга Пладунова.

Специалисты государственного санитарного надзора Гомельской области проверили 4856 объектов. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, это нарушения условий хранения товаров — 17%, реализация продукции с истекшими сроками годности — 16%, реализация товаров без маркировки или с неполной информацией о товаре — 11%, неудовлетворительное санитарное состояние территории, помещений, оборудования на объектах — 16%, реализация товаров без документов о качестве и безопасности — 3%, другие нарушения — 60%.

В порядке госсаннадзора отобрано 4615 проб пищевой продукции, в том числе импортного производства — 2523 (55%). По результатам лабораторных испытаний 120 проб (2,6%) не соответствовали гигиеническим требованиям. Больше половины несоответствующей пищевой продукции составил импорт.

К административной ответственности в виде штрафа привлекли 4198 ответственных лиц на общую сумму более 595 тысяч рублей. В адрес субъектов хозяйствования направлено 2590 предписаний об устранении нарушений, запрещена реализация более 9 тонн небезопасной и некачественной продукции, из них около 2 тонн — импортная продукция. За неудовлетворительное содержание производственных и торговых помещений и оборудования госсаннадзором Гомельской области приостановлена деятельность 604 объектов торговли и общепита.

За неоднократные и систематические нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, приостановлена деятельность 42 объектов (из них 36 торговых объектов и 6 предприятий общественного питания). Срок приостановления объектов в среднем за год составил 4 дня.