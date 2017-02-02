Вынесен приговор гомельским наркокоролевам: всем по 11 лет колонии

За незаконный оборот семян мака суд приговорил троих гомельчанок к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщил БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Преступную схему по реализации мака женщины организовали несколько лет назад. Наркотические вещества поставляли конкретным потребителям, а также распространяли через посредников. Место для хранения, фасовки и реализации дурмана выбрали бойкое — сняли частный дом в центре Гомеля рядом с рынком.

Вначале сотрудники правоохранительных органов установили покупателей семян мака. Оказалось, что все они наркозависимые и приобретают мак с целью изготовления наркотического средства — опия. Далее удалось выйти и на основного поставщика наркозелья — 39-летнюю жительницу Гомеля, которая руководила всем процессом, отдавая указания двум сообщницам. Кстати, ранее она не единожды привлекалась к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией семян мака.

Оперативники пошли дальше и смогли доказать, что преступное трио продает мак не для кулинарных нужд. Результаты неоднократных экспертиз показали, что в маке присутствовала маковая соломка, а на поверхности семян были найдены опийные наслоения. Он был пригоден и использовался непосредственно для варки дурмана. В ходе дальнейших оперативных мероприятий установили места хранения зелья и точный механизм его реализации.

В декабре 2015 года женщин взяли с поличным. Был также установлен круг лиц, приобретавших семена мака, в который входило несколько десятков человек. Из незаконного оборота милиционеры изъяли около 30 кг семян мака, Br10 тыс., 3 тыс. евро и $800. В ходе расследования, которое продолжалось более года, допрошено большое количество свидетелей, проделан большой труд по документированию преступной деятельности и сбору доказательной базы.

Суд первой инстанции состоялся 30 января. Перед ним предстало 7 человек, в том числе три жительницы областного центра (организаторы преступного наркобизнеса) и четверо наркопотребителей, приобретавших у них зелье для варки опия.

Основную тройку признали виновной в совершении незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц, и приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества.

Четырем потребителям назначили наказание за незаконное без цели сбыта изготовление и хранение наркотических средств в виде лишения свободы сроком на 2 года. Их обязали пройти курс лечения от наркозависимости по месту отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.