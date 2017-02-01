Гомельские участники представили одиннадцать проектов на Конкурс предпринимательских идей

Конкурс предпринимательских идей — это публичный конкурс идей и инновационных проектов, среди представителей молодежных и предпринимательских сообществ, а также студентов университетов.

«Частный детский сад, маркетинговое агенство, курьерская доставка продуктов и товаров из супермаркетов и магазинов , проект в области регенеративной медицины, информационные щиты с расписанием движения транспорта на остановочных пунктах, эксклюзивные интерактивные пространства, игровые домики для детей, моделирование и 3d печать, производство пончиков, умный рюкзак для велосипедистов, электронный конспект для студентов — идеи начинающих гомельских предпринимателей поборются за участие в Конкурсе предпринимательских идей от Бизнес-школы ИПМ, прокомментировала о ходе подачи заявок на Конкурс руководитель представительства Бизнес-школы ИПМ в Гомеле, Анна Залужная.

Представленные гомельские проекты на Конкурс предпринимательских идей 2017 года:

1. Проект «Частный детский сад» (Авторы: Гаврилова Наталия, Прищепова Ангелина, Ермаков Владислав , Евтухова Ирина, Каменева Екатерина) Проект «STORK Digital Agency» (Авторы: Куликович Анастасия, Юрчик Евгений, Куцаренко Владислав) Проект «Оптимальная доставка» (Авторы: Серпков Пётр, Шурпач Максим) Проект «Регенеративная медицина» (Автор: Дужий Алексей) Проект «Проезд 2.0» (Автор: Руслан Устименко) Проект «Coffee design» (Автор: Дыба Андрей) Проект «Производство игровых домиков для детей» (Автор: Михаленко Татьяна) Проект «3 Д ФЬЮЧЕ» (Автор: Борисенко Николай) Проект «Ориджинал донатс» (Авторы: Камко Яна, Швыдкова Анастасия) Проект «Smart bag» (Авторы: Похвалова Ольга, Талантова Анастасия, Лысенко Анастасия, Машнина Дарья)

Проект «Умный конспект» (Авторы: Бычков Евгений, Вольштейн Александр, Асенчик Анастасия)

15 января 2017 года завершился прием заявок на Конкурс предпринимателшьских идей, организованный Бизнес-школой ИПМ уже второй год подряд. Конкурс предпринимательских идей проводится с целью развития и поддержки предпринимательства, объединяя на своей площадке начинающих предпринимателей в роли участников — с одной стороны, и более опытных предпринимателей, тех, кто уже добился чего-то в бизнесе, выступающих на Конкурсе в качестве менторов и экспертов с другой стороны.

В этом году для участия в Конкурсе предпринимательских идей поступило 11 проектов из Гомеля и Гомельской области. Всего на Конкурс пришло 75 заявок. Это проекты из всех областных городов, где проходит Конкурс предпринимательских идей — Минск, Брест, Гродно, Витебск, Могилев, Гомель.

В феврале на площадке офиса Бизнес-школы ИПМ в Гомеле пройдут первые встречи участников Конкурса с менторами. Всем участникам необходимо будет презентовать свою идею перед компетентными экспертами и доказать, что они настроены активно участвовать в Конкурсе и готовы к изменениям, доработке своих бизнес-идей.



