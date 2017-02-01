Стройка 2-02 - 05-02:

Гомельчанин, который таскает зубами фуры, собирается установить рекорд Гиннесса

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 01 февраля 2017, 17:44
  • 2834
  • 2




Гомельчанин Дмитрий Дударев намерен установить новый рекорд Гиннесса. Его цель — удержать свой вес максимальное количество времени с помощью челюсти.

На данный момент Дмитрий работает в цирке Китая. Он занимается силовым экстримом — тягает автобусы и фуры при помощи зубов. Он уверен, что три месяца регулярных тренировок не только приблизят его к цели, но и помогут осуществить давнюю мечту.

На первой тренировке Дмитрию удалось зубами удержать свой вес в течение 41 секунды. 

— Для первой тренировки, я считаю, это отличный результат, потому что я не занимался зубами уже полгода, — подводит итог молодой человек.

Сегодня в книге рекордов Гиннеса зафиксирован результат в 2 минуты 46 секунд, но гомельчанин уверен, что победа ему по зубам.

Люди в материале: Дмитрий Дударев (1)

Места: Гомель (18384)

Метки: Общество (25593), Главное (4931)

Комментарии правила
Yavid 30-01 05-02:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах

Самое читаемое