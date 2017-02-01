Гомельчанин, который таскает зубами фуры, собирается установить рекорд Гиннесса

Гомельчанин Дмитрий Дударев намерен установить новый рекорд Гиннесса. Его цель — удержать свой вес максимальное количество времени с помощью челюсти.

На данный момент Дмитрий работает в цирке Китая. Он занимается силовым экстримом — тягает автобусы и фуры при помощи зубов. Он уверен, что три месяца регулярных тренировок не только приблизят его к цели, но и помогут осуществить давнюю мечту.

На первой тренировке Дмитрию удалось зубами удержать свой вес в течение 41 секунды.

— Для первой тренировки, я считаю, это отличный результат, потому что я не занимался зубами уже полгода, — подводит итог молодой человек.

Сегодня в книге рекордов Гиннеса зафиксирован результат в 2 минуты 46 секунд, но гомельчанин уверен, что победа ему по зубам.