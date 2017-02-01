На площади Восстания пройдут ярмарки выходного дня, для транспорта будет перекрыто движение

На территории города Гомеля возобновляют работу региональные универсальные ярмарки выходного дня по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов на площади Восстания.

Ярмарки проводятся: 4, 5, 11, 12, 18, 19 февраля, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 марта, 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29, 30 апреля 2017 года с учетом погодных условий.

Режим работы ярмарок: с 9.00 до 16.00 часов.

В ярмарках принимают участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, торговые организации города, рыбоводческие хозяйства, фермерские хозяйства г. Гомеля и Гомельской области.

Во время проведения ярмарок изменяется движения транспорта по площади Восстания г. Гомеля:

с 18.00 часов 3 февраля до 18.00 часов 5 февраля 2017 г.,

с 18.00 часов 10 февраля до 18.00 часов 12 февраля 2017 г.,

с 18.00 часов 17 февраля до 18.00 часов 19 февраля 2017 г.,

с 18.00 часов 3 марта до 18.00 часов 5 марта 2017 г.,

с 18.00 часов 10 марта до 18.00 часов 12 марта 2017 г.,

с 18.00 часов 17 марта до 18.00 часов 19 марта 2017 г.,

с 18.00 часов 24 марта до 18.00 часов 26 марта 2017 г.,

с 18.00 часов 31 марта до 18.00 часов 2 апреля 2017 г.,

с 18.00 часов 7 апреля до 18.00 часов 9 апреля 2017 г.,

с 18.00 часов 21 апреля до 18.00 часов 23 апреля 2017 г.,

с 18.00 часов 28 апреля до 18.00 часов 30 апреля 2017 г.