На площади Восстания пройдут ярмарки выходного дня, для транспорта будет перекрыто движение

На территории города Гомеля возобновляют работу региональные универсальные ярмарки выходного дня по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов на площади Восстания.
Ярмарки проводятся: 4, 5, 11, 12, 18, 19 февраля, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 марта, 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29, 30 апреля 2017 года с учетом погодных условий.
Режим работы ярмарок: с 9.00 до 16.00 часов.
В ярмарках принимают участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, торговые организации города, рыбоводческие хозяйства, фермерские хозяйства г. Гомеля и Гомельской области.
Во время проведения ярмарок изменяется движения транспорта по площади Восстания г. Гомеля:
с 18.00 часов 3 февраля до 18.00 часов 5 февраля 2017 г.,
с 18.00 часов 10 февраля до 18.00 часов 12 февраля 2017 г.,
с 18.00 часов 17 февраля до 18.00 часов 19 февраля 2017 г.,
с 18.00 часов 3 марта до 18.00 часов 5 марта 2017 г.,
с 18.00 часов 10 марта до 18.00 часов 12 марта 2017 г.,
с 18.00 часов 17 марта до 18.00 часов 19 марта 2017 г.,
с 18.00 часов 24 марта до 18.00 часов 26 марта 2017 г.,
с 18.00 часов 31 марта до 18.00 часов 2 апреля 2017 г.,
с 18.00 часов 7 апреля до 18.00 часов 9 апреля 2017 г.,
с 18.00 часов 21 апреля до 18.00 часов 23 апреля 2017 г.,
с 18.00 часов 28 апреля до 18.00 часов 30 апреля 2017 г.
Самое обсуждаемое
Снесенное еврейское кладбище в центре Гомеля: мифы и реальность. Гомельский историк опроверг государственные СМИ и пояснил, почему «элитные дома» нельзя строить на костях
Слухи вокруг предприятия «Гомельагрокомплект»: зарплата мясными консервами или выгодная для работников система рассрочки?
Россия установила пограничную зону на границе с Беларусью
За оскорбление белорусского языка гомельского экс-милиционера наказали по максимуму
В Гомеле угрожают выселить на улицу 41-летнюю больную женщину
«Шахматный» пол, зеркала и кованая лестница: в кинотеатре имени Калинина обновили фойе (фото)
Гомельчанин строил резиденцию Лукашенко, а потом стал «тунеядцем»