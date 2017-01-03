Налоговая инспекция потребовала уплатить налог на «тунеядство» от 53-летнего члена Объединенной гражданской партии Николая Новикова из Гомеля.

У активиста оппозиционной партии два диплома: БГУ и Академии управления. Первая профессия гомельчанина — историк, вторая — экономист, также он закончил профильную аспирантуру.

Но в новый год активист вступил безработным и, согласно декрету № 3, должен платить налог на «тунеядство». Свою безработицу Новиков связывает с оппозиционной деятельностью:

— Раньше я работал старшим преподавателем Гомельского торгово-экономического университета. Семнадцать лет преподавал макро- и микроэкономику, являюсь соавтором учебника по экономической теории, которым до сих пор пользуются студенты.

В 2013 году, вскоре после парламентских выборов, когда еще даже не закончился учебный год, в ректорате мне заявили, что контракт со мной продлен не будет. При этом ректор Светлана Лебедева сослалась, что такое решение приняла кафедра экономической теории, хотя вопрос на кафедре вообще не обсуждался.

Из других источников доходили сведения, что руководство не удовлетворено моей общественной деятельностью: на выборы я ходил наблюдателем от оппозиционной партии, подписывал заявления на пикеты, в независимых медиа открыто высказывался о нынешнем состоянии экономики. Похоже, что стал нежелательным.

Контракт у нас делает человека беззащитным перед нанимателем. Имеешь свой собственный взгляд на вещи или не согласен с «генеральной линией» — гуляй. И ярлык «неудачника» в придачу.

Поиск новой работы закончился ничем, говорит Новиков:

— Обращался я прежде всего в учебные заведения. Кое-где обещали подумать, а потом отказывали. Даже в школах. Некоторые сразу предупреждали: «Будем выяснять».

Пытался устроиться сотрудником в областной музей военной славы (у меня же красный диплом исторического факультета БГУ), но и здесь получил отказ. Трудно не только в материальном плане, но и психологически. Приходишь в тот же центр занятости, а на тебя уже смотрят, как на человека второго сорта. Кабинетов уйма, а принимают только в двух, к которым очереди, словно в мавзолей. «Стояние» на «бирже» мне ничем не помогло.

Признаться, махнул рукой и на «биржу», и на обязательные их отработки. Наконец жена принесла новость: в детском саду, который посещал когда-то наш младший сын, нужен дворник. И я пошел подметать двор в саду, выполнять кое-какие хозяйственные функции. Ушел по собственному желанию, когда повредил ногу — спорт и перенесенная операция сделали ее проблемной еще со студенческих времен. Когда нога более-менее пришла в норму, стал подрабатывать то здесь, то там. И получил сообщение из налоговой инспекции, что за 2015 год я должен доплатить 160 рублей как «тунеядец», поскольку официально работал в тот год менее 183 дней.

Как экономист господин Новиков так оценивает декрет о «тунеядстве»:

— В том и беда, что ни одной экономической проблемы декрет о «тунеядстве» не решает. Ну, собрали из так называемых иждивенцев два с половиной миллиона рублей. Пусть даже в два или три раза больше. Но в экономике надо смотреть, сколько затрат на это пошло. Власть об этом публично ничего не говорит, хотя и без того ясно, что овчинка выделки не стоит. Унизили людей, разделили — это есть.

У нас же существует налоговое законодательство. Если оно не работает, надо его усовершенствовать. Но нет, так как здесь возникает конфликт интересов. Если ввести более тщательный контроль, то нужно выяснять, откуда у чиновников миллионы на их шикарные коттеджи. Налоговый инспектор должен придти прежде к чиновнику или вызвать повесткой: вот ваши доходы, вот расходы. Заплатите налог и скажите, где взяли деньги.

Только кто же примет у нас такое законодательство? Кто обяжет чиновников открыто декларировать свои доходы, как это сделали в Украине? Карманный парламент? Конечно, нет. Проще дергать бедолаг, которые потеряли работу и вращаются как-то, чтобы свести концы с концами.

Декрет не помогает людям ни финансово, ни морально, а прижимает их, порождает социальную напряженность. Уже перечеркнув, отвергают то, что человек десять или двадцать лет выплачивал налоги. Теперь он остался на улице, а ему как обухом по голове: тунеядец, плати! По сути, людей натравливают друг на друга.