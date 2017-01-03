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  • В Гомеле девочке в лицо попала ракетница, она госпитализирована

В Гомеле девочке в лицо попала ракетница, она госпитализирована

В первый день нового года три жительницы Гомеля получили травмы при использовании пиротехники.

Первый несчастный случай произошёл на 20-й минуте 2017 года. В результате попадания петарды на улице Юношеской травму получила 32-летняя гомельчанка. С диагнозом «ушибленная рана верхнего века правого глаза» женщину доставили в больницу, в госпитализации не нуждалась.

Ближе к вечеру помощь медработников понадобилась  девочке 2010 года рождения. Несчастный случай произошёл на улице Тимофеенко. Девочка пострадала, используя новогоднюю хлопушку. Была доставлена в учреждение здравоохранения с ожогами пальцев и шеи. Госпитализация ей также не потребовалась.

Куда серьёзнее оказались травмы ещё одной гомельчанки. Вечером на улице Луговой ей в лицо попала ракетница. С диагнозом «термический ожог лба 3-й степени» девочку госпитализировали.

В МЧС напоминают, в целях собственной безопасности приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных торговых точках, при наличии у продавца всей необходимой документации. При использовании петард, ракетниц, хлопушек и другой «взрывной» продукции необходимо строго соблюдать все меры безопасности.



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Места: Гомель (18150)

Метки: Происшествия (9946), Главное (4860)

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