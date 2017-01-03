В первый день 2017 года на Гомельщине появились на свет 33 ребенка, сообщили в управлении здравоохранения облисполкома.

На данный момент известно, что в Гомельском областном клинической роддоме по рождаемости лидируют девочки. Здесь своим появлением на свет мам осчастливили 6 девочек и 4 мальчика.

Все мамы новогодних именинников получили приятные сюрпризы: постельное белье, полотенца и сладкие подарки.

Год назад новогодних новорожденных было меньше: после боя курантов в области родились 27 детей, из них 18 малышей — в Гомеле.