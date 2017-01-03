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  • В Гомельской области 1 января появились на свет 33 ребенка

В Гомельской области 1 января появились на свет 33 ребенка

  • 03.01.2017, 15:17, просмотры: 1536, gomel.today 0

В первый день 2017 года на Гомельщине появились на свет 33 ребенка, сообщили в управлении здравоохранения облисполкома.

На данный момент известно, что в Гомельском областном клинической роддоме по рождаемости лидируют девочки. Здесь своим появлением на свет мам осчастливили 6 девочек и 4 мальчика.

Все мамы новогодних именинников получили приятные сюрпризы: постельное белье, полотенца и сладкие подарки.

Год назад новогодних новорожденных было меньше: после боя курантов в области родились 27 детей, из них 18 малышей — в Гомеле.


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Места: Гомель (18150)

Метки: Общество (25382), Область (3700)

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