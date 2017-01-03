В сети появилось фото автомобиля на гомельской улице с возмущенной надписью на заднем стекле.
Фотографией поделился пользователь Алексей Шелегов.
Еще один снимок другого авто с такой же надписью опубликовал Андрей Толкачев.
«Транспортный налог» или «Налог на авто» был введен в Беларуси в 2014 году. Тогда чиновники говорили, что собранные средства пойдут на ремонт дорог. Однако, судя по всему, гомельские автолюбители особых улучшений не заметили...
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