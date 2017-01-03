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  • «В какой яме мои налоги». Гомельские автолюбители протестуют против налога на авто

«В какой яме мои налоги». Гомельские автолюбители протестуют против налога на авто

  • 03.01.2017, 13:01, просмотры: 5920, gomel.today 3

В сети появилось фото автомобиля на гомельской улице с возмущенной надписью на заднем стекле.

Фотографией поделился пользователь Алексей Шелегов.


Еще один снимок другого авто с такой же надписью опубликовал Андрей Толкачев.

«Транспортный налог» или «Налог на авто» был введен в Беларуси в 2014 году. Тогда чиновники говорили, что собранные средства пойдут на ремонт дорог. Однако, судя по всему, гомельские автолюбители особых улучшений не заметили...



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Места: Гомель (18150)

Метки: Гражданское общество (1493), Авто (3827), Главное (4860)

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