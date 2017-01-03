Активисты кампании «Гомель — город без дорог» направили коллективную жалобу председателю гомельского городского Совета депутатов Бородинчику.
Под коллективной жалобой депутату подписались 188 человек, граждане недовольны состоянием дорожного покрытия возле детского сада № 51 по проспекту Ленина, 18а.
Инициировали кампанию «Гомель — город без дорог» активисты движения «Новый Гомель». За её ходом можно следить в официальном сообществе «НГ».
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