Приблизительно в 18:30 32-летняя женщина полоснула ножом по шее своего мужа. Мужчина от полученной травмы погиб.

Трагедией закончился новогодний вечер в одной из гомельских квартир. Как передает пресс-служба МВД, женщина хлестнула ножом по шее своего 35-летнего супруга. Мужчина умер на месте. Правохранители задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело.

Ссора между супругами произошла на кухне в то время, когда женщина занималась приготовлениями к праздничному столу, пишет «Гомельская правда». Поводом для конфликта стало алкогольное опьянение мужа, по словам задержанной, он уже пил несколько дней подряд.

Полоснув мужу по горлу, женщина выбежала на улицу и попросила случайного прохожего вызвать скорую. Прибыв к потерпевшему, врачи вынуждены были констатировать смерть. Как сообщает Следственный комитет, семья не состояла на учете как неблагополучная. Убитый работал сварщиком, а его супруга продавцом. В момент убийства дома находился малолетний сын, а дочь была не дома.