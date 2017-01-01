К девяти годам лишения свободы приговорена жительница Гомеля, которая обвинялась в покушении на убийство (ч. 1 ст. 139, ст. 14 УК) и насилии в отношении иного лица, выполнявшего общественный долг по охране общественного порядка (ст. 366 УК).

Об обстоятельствах уголовного дела БелаПАН сообщил прокурор Гомельского района Владислав Жураковский, который поддерживал обвинение в суде.

Обвиняемой — 42 года, ранее не судима. Она приехала в гости к подруге в один из поселков Гомельского района, чтобы поделиться своими неприятностями — сын попал под уголовное преследование за распространение наркотиков. За беседой подруги выпили, и вскоре гостья ушла на остановку, чтобы уехать в Гомель. На остановке познакомилась с двумя местными жителями, которые пригласили ее в гости.

В квартире кавалеры не скупились на выпивку и закуску, с сочувствием выслушивали рассказы гостьи о нелегкой судьбе и проблемах сына. В какой-то момент один из мужчин пошел прилечь в комнату. Но отдохнуть ему не удалось — из кухни раздался крик приятеля, который звал на помощь. На кухне он увидел, что приятель весь в крови лежит на полу, а рядом стоит новая знакомая с ножом в руках. Мужчина пытался пройти, чтобы взять на подоконнике свой мобильный и вызвать скорую, но женщина посоветовала не звонить: «Ему уже ничем не поможешь!» А когда тот все же попытался добраться до телефона, вонзила ему в живот нож со словами: «На и тебе!»

Пострадавший выдернул из живота нож, выскочил на улицу, вызвал скорую и милицию. Его друг, получивший сквозное ранение в сердце, также был спасен.

На суде женщина полностью отрицала свою вину, уверяя суд, что ее оговорили. Она предлагала такую версию: мужчины сами себя порезали, а вину пытались спихнуть на нее. Но ряд доказательств, экспертизы, показания потерпевших свидетельствовали о вине гомельчанки.

По словам потерпевшего, который был ранен в сердце, ничто не предвещало беды. Он жарил гренки, когда женщина, ничего не говоря, набросилась на него с ножом.

После объявления приговора обвиняемая пообещала родственникам, что скоро вернется домой и, запев «Врагу не сдается наш гордый «Варяг!», ушла с конвоем.

С приговором она не согласна и обжалует его.