24-летняя Мария Мамошук (вольная борьба) и 21-летний Владислав Гончаров (прыжки на батуте) стали лучшими спортсменами Беларуси 2016 года по итогам опроса БелаПАН.

В 17-м ежегодном опросе приняло участие 85 журналистов, освещающих спорт, из 40 средств массовой информации, спортивных клубов, организаций и учреждений.

Каждому из респондентов предлагалось назвать тройку лучших спортсменок и тройку лучших спортсменов; за 1-е место начислялось три очка, за 2-е — два, за 3-е — одно.

Мамошук набрала 168 очков, получив 40 первых, 20 вторых и 8 третьих мест. На счету Гончарова 227 очков (65, 15, 2).

В 2016 году на летних Олимпийских играх в Бразилии Мамошук завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 кг и была лучшей на европейском первенстве в категории до 69 кг. Гончаров стал чемпионом ОИ-2016, выиграл чемпионат Европы в индивидуальных и синхронных прыжках.

У женщин вторую строчку в опросе с отставанием от победительницы всего на три очка заняла бронзовый призер Олимпиады-2016 на дистанции 50 м вольным стилем Александра Герасименя (31 декабря ей исполнился 31 год) — 165 (33, 25, 16). На третьей позиции 21-летняя вице-чемпионка ОИ по тяжелой атлетике (до 75 кг) Дарья Наумова — 55 очков (4, 15, 13).

У мужчин на втором месте 40-летний метатель молота, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Иван Тихон — 113 очков (6, 41, 13), на третьем — его ровесник, полуфиналист олимпийского турнира по настольному теннису Владимир Самсонов — 61 очко (6, 13, 17).

У женщин далее следуют:

4. Виктория Азаренко (теннис) — 24 очка (2, 8, 2)

5. Марина Литвинчук (гребля на байдарках) — 19 (2, 4, 5)

6. Мелитина Станюта (художественная гимнастика) — 19 (1, 5, 6)

7. Ольга Мазуренок (легкая атлетика, марафон) — 12 (1, 2, 5)

8. Алина Талай (легкая атлетика, бег на 100 м с барьерами) — 12 (0, 3, 6)

9. Марина Арзамасова (легкая атлетика, бег на 800 м) — 9 (0, 1, 7)

10-11. Анастасия Веремеенко (баскетбол), Василиса Марзалюк (вольная борьба) — по 4 (1, 0, 1)

12. Дарья Домрачева (биатлон) — 4 (0, 2, 0)

13. Татьяна Холодович (легкая атлетика, метание копья) — 4 (0, 0, 4)

14. Екатерина Карстен (гребля академическая) — 2 (0, 0, 2)

15-24. Маргарита Барташевич / Виктория Михнович (спортивная акробатика), Эльвира Герман (легкая атлетика, бег на 100 м с барьерами), Елена Левченко (баскетбол), Надежда Лепешко / Маргарита Махнева / Ольга Худенко (гребля на байдарках; член команды Марина Литвинчук на 5-м месте), Алена Лешкевич (муай-тай), Елена Омелюсик (велоспорт-шоссе), Татьяна Петреня (прыжки на батуте), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Арина Соболенко (теннис), Линдсей Хардинг (баскетбол) — по 1 (0, 0, 1).

У мужчин после тройки лучших расположились:

4. Вадим Стрельцов (тяжелая атлетика) — 26 (0, 5, 16)

5. Игорь Бокий (паралимпийский спорт, плавание) — 24 (3, 4, 7)

6. Виталий Гурков (муай-тай) — 23 (4, 3, 5)

7. Тимофей Калачев (футбол) — 12 (1, 1, 7)

8. Василий Кириенко (велоспорт-шоссе) — 8 (0, 2, 4)

9. Джавид Гамзатов (борьба греко-римская) — 4 (0, 0, 4)

10. Артем Королек (гандбол) — 2 (0, 0, 2)

11-19. Дмитрий Асанов (бокс), Виктор Братченя (армреслинг), Максим Мирный (теннис), Александр Павлович (хоккей), Артем Параховский (баскетбол), Степан Попов (самбо), Арман-Маршалл Силла (таэквондо), Вячеслав Солдатенко (гандбол), Андрей Стась (хоккей) — по 1 (0, 0, 1)

В 2015 году лауреатами опроса БелаПАН становились Марина Арзамасова и Василий Кириенко, в 2014-м — Дарья Домрачева и Антон Кушнир (фристайл), в 2013-м — Виктория Азаренко и Сергей Рутенко (гандбол), в 2012-м — Виктория Азаренко и Сергей Мартынов (пулевая стрельба), в 2011-м — Дарья Домрачева и Алим Селимов (греко-римская борьба), в 2010-м — Дарья Домрачева и Алексей Гришин (фристайл), в 2009-м — Екатерина Карстен, Роман Петрушенко и Вадим Махнев (гребля на байдарках), в 2008-м — Оксана Менькова (легкая атлетика, метание молота) и Андрей Арямнов (тяжелая атлетика), в 2007-м — Екатерина Карстен и Иван Тихон, в 2006-м — Екатерина Карстен и Дмитрий Дащинский (фристайл), в 2005-м — Екатерина Карстен и Иван Тихон, в 2004-м — Юлия Нестеренко (легкая атлетика, бег) и Игорь Макаров (дзюдо), в 2003-м — Наталья Цилинская (велотрек) и Иван Тихон, в 2002-м — Наталья Цилинская и Алексей Гришин, в 2001-м — Янина Корольчик (легкая атлетика, толкание ядра) и Иван Иванков (спортивная гимнастика), в 2000-м — Екатерина Карстен и Игорь Басинский (пулевая стрельба).

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