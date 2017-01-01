29 декабря суд Центрального района Гомеля огласил приговор в отношении 23-летнего жителя областного центра, обвиняемого в ряде преступлений, в том числе краже, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, передает БелаПАН.

Как сообщили в суде Центрального района, по совокупности преступлений молодой гомельчанин наказан 10 годами лишения свободы. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера были совершены в мае 2016 года, потерпевшая — местная 45-летняя жительница, с которой обвиняемый познакомился в день совершения преступления.

В городской прокуратуре добавили, что это седьмая судимость у обвиняемого. Он со школьной скамьи часто попадал в поле зрения правоохранительных органов, учился в специальном классе и отбывал наказание за имущественные преступления в колонии для несовершеннолетних.

В «послужном списке» обвиняемого — кражи, грабежи, изнасилования. После очередного отбытия наказания житель Гомеля вышел на свободу 25 марта 2016 года, а уже в мае совершил очередное тяжкое преступление.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.