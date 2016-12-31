Живая ёлка в самом прямом смысле этого слова появилась в средней школе № 1. Фотографии редакции Гомельского Зелёного портала прислали неравнодушные читатели.

В преддверие года огненного петуха, эта самая птица оказалась не в лучших условиях. Видимо, желая угодить вышестоящему руководству, в одной из школ Гомеля бедных пернатых поместили в узкие клетки, сделав из них целые экспозиции.





Здесь представлены петухи различных пород. Как сообщили нам читатели, принадлежат они заводчику-коллекционеру породистых кур Елене Атрощенко. Со своими питомцами женщина появилась в эфире канала «Беларусь-4» в передаче «Добрый вечер, Гомель».





В школьном коридоре поставили более десяти клеток с пернатыми. Из некоторых даже сделали экспозиции. Но самый апогей человеческой фантазии — это несколько маленьких, узеньких клеточек с птицами, подвешенными как игрушки на ёлку. Под еловыми лапками их даже не особо заметно. Присутствие птиц на дереве выдают их крики.





Вероятно, руководство школы не особо задумывалось об этике и гуманизме. К сожалению, у нас пока нет информации о том, сколько птицы пробудут в таком положении.



