Праздничные гулянья в первый день нового года пройдут на четырех площадках Гомеля, сообщили БелТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Гомельчан 1 января ожидает множество разнообразных мероприятий. Организаторы уверяют, что все они придутся по вкусу как взрослым, так и детям.

Ближе к обеду на площадке у дворца культуры «Фестивальный» развернется интерактивная конкурсно-музыкальная программа «Новогодний серпантин». Сжечь набранные накануне лишние калории и взбодриться можно будет на расположившейся рядом игровой площадке «Не дай себе замерзнуть». Принять участие в спортивно-развлекательной программе «Новогодние забавы» желающие смогут у Ледового дворца с 14.00 до 16.00. В это же время маленькие жители областного центра могут присоединиться к «Новогоднему хороводу» у кинотеатра «Мир» или получить заряд положительных эмоций на развлекательных мероприятиях у дворца культуры «Гомсельмаш».

В горисполкоме напомнили, что до 7 января на площади имени В.И. Ленина работает детский городок с аттракционами и аниматорами. Также там организована праздничная торговля напитками, кондитерскими изделиями и сувенирами ручной работы гомельских ремесленников.

Фото - Мария Амелина

