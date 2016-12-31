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  • В Гомеле разыскивают пропавшую женщину

В Гомеле разыскивают пропавшую женщину

  • 31.12.2016, 12:34, просмотры: 618, gomel.today 0

Поисково-спасательный отряд «Симуран» ведет поиски Лилии Яковлевны Ткачевой.

Сейчас поиски ведутся в лесном массиве в районе «Солнечной».

Женщина 1964 года рождения ушла из своего дома по улице 70 лет БССР 28 декабря и до сих пор не вернулась.

Всем, кому-либо известно о местонахождении Лилии Ткачевой просьба сообщить по телефонам: 102, 8 0232 704128, +375 29 5348975, +375 29 2394310 и +375 29 2321111.


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