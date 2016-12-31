Полное расписание общественного транспорта в ночь с 31-е на 1-е.
Автобусы:
Маршрут № 12 «Маневича — Жемчужная»
- Маневича: 0-33, 2-50
- Жемчужная: 1-40, 3-54
Маршрут № 20 «Старая Волотова — Медгородок»
- Ст.Волотова: 23-46, 2-18
- Медгородок: 1-10 3-30
Маршрут № 1 «Вокзал — мкр-н Любенский»:
- Вокзал: 22-02, 22-52, 0-30, 1-20, 2-10, 3-00, 3-50, 4-38;
- Мкр-н «Любенский»: 22-27, 23-17, 0-55, 1-45, 2-35, 3-25, 4-15,5-00 (в парк);
Маршрут № 18А «мкр-н "Южный" — мкр-н Кленковский».
- Мкр-н «Южный»: 21-10, 23-04, 1-28, 3-22, 5-12 (в АП-1)
- Мкр-н «Кленковский»: 22-08, 0-30, 2-25, 4-17.
Троллейбусы:
№ 10 «Вокзал — Завод самоходных комбайнов»:
- ЗСК: 00:13, 01:14, 02:15, 03:16, 04:17
- Никольская Церковь (в центр): 00:25, 01:26, 02:27, 03:28, 04:29
- Цирк: 00:33, 01:34, 02:35, 03:36, 04:37
- Площадь Ленина: 00:38, 01:39, 02:40, 03:41, 04:42
- Вокзал: 00:46, 01:47, 02:48, 03:49, 04:50
- 8 Марта: 00:51, 01:52, 02:53, 03:54, 04:55
- Никольская церковь (на ЗСК): 00:59, 02:00, 03:01, 04:02, 05:03
№ 20 «Завод "Гидропривод" — Солнечная».
- Гидропривод: 01:15, 02:59
- Горэлектротранспорт: 01:19, 03:03
- Свято-Троицкий храм: 01:23, 03:07
- Цирк: 01:31, 03:15
- Площадь Ленина: 01:36, 03:20
- Кинотеатр Октябрь: 01:47, 03:31
- Парк Фестивальный: 01:54, 03:38
- Солнечная: 02:08, 03:51
- Парк Фестивальный (в город): 02:15, 03:58
- Кинотеатр Октябрь (в город): 02:23, 04:06
- 8 Марта: 02:38, 04:21
Информация с сайтов: Горэлектротранспорта, АП 1, АП 6
|Tweet