Время оглянуться назад, осмыслить прошлое и призадуматься о будущем. Гомельский Зелёный портал вспомнил, чем занимались гомельские активисты и местная власть в 2016 году.

Ох, уж это расширение

Пожалуй, одной из самых горячих и обсуждаемых тем, связанных с городской инфраструктурой в 2016 году, стала реконструкция улицы Интернациональной. Гомельчане негодуют: центр города постепенно превращается в каменные джунгли, лишая городской пейзаж ярких красок. В 2015 году проводилось расширение и преобразование улицу Кирова: вырубили много деревьев, сократили количество пешеходных переходов, теперь многие люди эту улицу просто обходят стороной. Время дороже. Как говорят сейчас в народе: «Гомель делается автомобилистами для автомобилистов». Что же в итоге получилось после реконструкции, которая закончилась ещё в ноябре? Шесть полос, узкие тротуары и подземные переходы.





В этом году выдвигались и другие довольно-таки абсурдные планы по расширению для снятия нагрузки потока автомобилей. Например, в начале 2016 года, УКС объявил тендер на выполнение предпроектных работ по объекту «Реконструкция ул. Пролетарской в Гомеле». Согласно документации, расширение планировалось до 4 полос. Естественно, снова бы пришлось урезать пешеходную зону и вырубать деревья.

Но не тут-то было! Активисты из движения «Новый Гомель» сообщили, что удаление деревьев на улице запрещено (согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.12.2014 № 8). Это означает, что нельзя удалять здоровые деревья, относящиеся к зоне охраняемого памятника «Парк Гомельского дворцово-паркового ансамбля». Представьте себе, пришлось бы делать экспертизу каждого дерева прежде, чем удалять. Возможно, именно поэтому и заморозился проект по расширению улицы Пролетарской. Кстати, gomel.today сообщает, что официального ответа касательно реконструкции Пролетарской так и нет.

Подземная площадь

К ещё одному безумному проекту можно отнести строительство на площади Ленина трёх подземных переходов. Почему это делать нельзя? Мария Булавинская в своём блоге на портале «Сильные новости» доступно объясняет:

строительство противоречит законодательству;

строительство не запланировано в градостроительных документах;



строительство обойдётся в значительную сумму денег;

строительство ухудшит комфорт пешеходов и велосипедистов.

А вот гомельские студенты решили не то чтобы не рушить то, что уже есть на площади Ленина, а даже реконструировали в 3D костёл и пожарную часть, которая раньше находилась на главном месте Гомеля. При этом они позаботились о благоустройстве пешеходной зоны. К сожалению, пока проект всего лишь демонстрирует одно из возможных вариантов развития площади Ленина. Те же студенты Роман Рощенко и Дмитрий Башмак подготовили предновогоднее виденье площади.





Неделя леса

В этом году вся Беларусь приняла участие в акции «Неделя леса», которую уже не первый год проводит Минлесхоз. В Гомеле на территории Макеевского лесничества в квадрате 99 (площадью 4,5 га) высадили сосны. В акции принимали участие школьники и студенты. Стоит отметить, что в этом году мероприятие собрало рекордное число количества участников.

В 2017 году в Гомеле появятся новые велодорожки

Отчасти это заслуга активистов из движения «ВелоГомель». Его представитель Дмитрий Трусов так рассказывает о своей нелёгкой борьбе: «Писал коллективные письма от общественного движения "ВелоГомель". По поводу ремонтов улиц, касаемо бордюров, т.е. там, где были нарушены нормы по высоте бордюра. Был инициатором петиции по теме велодорожки на обновленном участке улицы Барыкина. Неоднократно ходил к председателям районных администраций на тему велоинфроструктуры: стандартизация велопарковок, зон отдыха, и проектирования веломаршрутов. Также писал письмо в отдел архитектуры Советского района по поводу будущего проекта ул. Б.Хмельницкого на отрезке Полесская — военкомат. Обращался к главному архитектору г. Гомеля в передаче гомельского ТВ по поводу некоторых улиц, а точнее на нарушения при их проектировании».







По словам ГАИ Гомельской области, к лету 2017 года велодорожки появятся по улицам: Свиридова, Чечерской, Огоренко, Каменщикова, Хатаевича, Малайчука, Царикова, Советской, Ефремова, Кожара, Юбилейной, Ильича, Барыкина, 60 лет СССР, Ивана Мележа, Богдана Хмельницкого, ул. Студенческой и проспектах Октября, Речицком и Космонавтов.

Запланированы совмещённые с тротуаром велополосы с Волотовы до Железнодорожного района, в Советском и Новобелицком районах. Велодорожка в виде кольца будет проложена с Мазурова через Свиридова, Чечерскую и Головацкого, её примерная длина составит 7 км.

Площадка уличных тренажёров в центральном парке

В рамках движения «Новый Гомель» собрано более 1000 подписей. В итоге местные власти нашли средства — и в сентябре ко Дню города открыли вторую в Гомелю площадку уличных тренажёров. Организаторы инициативы считают, что не стоит останавливаться на достигнутом: такие спортивные объекты должны стоять в каждом дворе!





Строительство нового района

Не успели реконструировать улицу Интернациональную, как начали строить новый жилой комплекс в районе улицы Федюнинского. В районе кладбища спиливают деревья, завозят песок, выравнивают площадку бульдозерами. Строительство планируют закончить в январе 2018 года.

«Гомельхимторг» начнёт производить экологически чистый антифриз

При помощи информационного-консультационного учреждения «Содействие развитию бизнеса» завод смог выиграть в конкурсе проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зелёной» экономике, проводимом Программой развития ООН и финансируемым Европейским союзом. Пока готовится специальный цех и оборудование. Возможно, появление на полках в магазинах экологичного антифриза, поможет разрешить вопросы автолюбителей с утилизацией: на данный момент законодательство не может дать внятного ответа на этот вопрос. Да и в с основном мало, кто заморачиваются, в основном по старинке сливают в грунт, что чрезвычайно опасно.

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