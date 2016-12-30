Инициатива «Пошукі старога Гомеля» подарила выкупленные чертежи проекта Либаво-Роменского путепровода 1901 г. музею Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Деньги на их приобретение собирали через краудфандинг.





Ценные артефакты передали непосредственно в руки Татьяне Шоде — главному хранителю музейных фондов. Авторы инициативы надеются, что эти чертежи 1901 года станут маленьким и ранее неизвестным кусочком паззла из истории Гомеля.





Сами чертежи представляют собой два комплекта документов, сложенных в несколько раз. Самый большой из них в развернутом виде имеет больше двух метров в длину. На аукцион был выставлен чертеж продольных профилей путепровода, а также чертеж въезда на путепровод со стороны города.





Пока непонятно, для кого предназначался этот путепровода — для гужевого транспорта или для людей, и где он должен находиться. Авторы обращаются за помощью ко всем, кто может помочь с информацией на этот счет.



