Когда мы решили начать шоу «Никогда не сдавайся», были уверены: после него участники станут другими людьми. И сегодня мы не будем говорить о том, почему важно съедать много курицы в день и когда «загружаться» углеводами. Просто порассуждаем, зачем существует такое шоу, и почему мы в него так верим.

Мало кто знает, что его куратор Галина Кравченко до проекта похудела на 16 килограмм. У неё была цель не просто преобразиться внешне. Этого слишком мало. Она испытала себя на прочность и за 3 месяца сделала себя такой, какой хотела быть. Кроме тренировок в её жизни было множество других забот: работа, общественные дела, маленький ребёнок... Но Галина не сдалась. И поэтому в самом начале проекта она обратилась к смельчакам:

— Дорогие участники! Хотелось бы немного поделиться с вами своими мыслями и дать пару напутственных советов.

Прекрасно, что так сложилось и вам дана уникальная возможность стать здоровыми, уверенными в себе. Но для меня этого недостаточно!

Я хочу, чтобы вы, выйдя в самостоятельное плавание, стали ДРУГИМИ: новый образ жизни, мышление, смелые мечты!

Лишний вес — это сигнал о том, что что-то вы делали не так (неправильное питание, гиподинамия, стресс и т.д.). Я не утверждаю — причины могут быть абсолютно разными, но на первое место я поставила бы нелюбовь к себе. Именно так. И это очень печально. Мы не любим себя, нас не учат любить себя, мы ждём этого со стороны (это так, информация для размышления).

Я очень хочу, чтобы у вас расширился кругозор, чтобы вы не боялись пробовать и делать то, о чём раньше и не мечтали. Впредь не ставили бы перед собой никаких преград.

Да, и прекратите слушать других! Это ваша жизнь и только вам решать, какой она будет, и кто в ней будет. Люди всегда будут недовольны вами. Всегда. Никто не любит успешных людей. Да начихать! Вы есть у себя. Вы — это и есть вся вселенная. И все будет так, как вы захотите. Я в этом уверена.

Ну, и в конце, хотелось бы сказать, что на сегодняшний момент у каждого из вас есть безграничные возможности учиться в любой стране, посещать интересные мероприятия, да и самим что-нибудь организовать!







Время подтвердило — мы оказались правы. Участники на самом деле меняются. И буквально за 2 месяца их стали волновать не только лишние килограммы, но и все, что происходит вокруг.

— Из мероприятий проекта запомнились встреча с детьми из СПЦ и поездка в дом престарелых! Никогда раньше не занималась ничем подобным! Это новые эмоции и впечатления! Отдавать тепло и получать его взамен было очень приятно! А детские улыбки и объятия не забыть никогда! — делится впечатлениями участница шоу Маша Козырь. — Были очень ценны наши занятия по английскому! Возможно, мы не сможем свободно поговорить с английской королевой, но поддержать беседу и рассказать о себе — уже не проблема!







Спустя 2 месяца многие участники проекта «Никогда не сдавайся!» сделали его название своим девизом.

— Этот проект нельзя назвать чисто спортивным. Здесь мы развиваемся не только физически, но и духовно(это я про мероприятия в рамках проекта). Вообще «Никогда не сдавайся!» должно стать девизом по жизни каждого человека, ведь очень часто у людей опускаются руки, — рассуждает Татьяна Ерёмина. — Ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки и ждать у моря погоды, нужно обязательно идти напролом несмотря ни на что. Никогда не сдаваться в любой жизненной ситуации!







Впереди — еще много интересных мероприятий. Но уже сейчас мы видим прогресс. И это что-то больше, чем просто борьба с лишним весом. В канун Нового Года наша команда желает читателям и зрителям сделать себе особенный подарок — встать дивана и прямо сейчас начать исполнять свои мечты.





Благодарим за поддержку волонтерский арт-проект Прамянi Дабрынi, самого доброго тренера Максима Горбачева, преподавателя по английскому языку Ольгу Кухареву и тайм-кафе «Флэт».