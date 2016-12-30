Гомель всегда считался зеленым городом, в котором можно было пройтись по улицам, что утопали под сенью деревьев. Сегодня проблемы с озеленением областного центра признают даже городские власти и прокуратура. Активисты инициативы «Smart Homel» сравнили фотографии разных лет, чтобы показать, какими зелеными были улицы родного города.

— Этим проектом мы хотели привлечь внимание горожан к тому, насколько сильно уменьшилось количество зеленых насаждений в Гомеле, — отметил руководитель инициативы «Smart Homel» Евгений Меркис. — Часто в дискуссии со скептиками не хватает именно визуальных доказательств того, что ранее деревьев было гораздо больше. Поэтому мы решили обратиться к очень действенному способу фотосравнения и результат шокировал даже нас самих! Иногда невозможно поверить, что на определенных улицах было столько деревьев, причем еще буквально несколько лет назад.







Деревья на улице Крестьянской у здания горисполкома и отеля «Сож» в середине 2000-х гг.

В 2016 году гомельские власти заявили о намерении вернуть Гомелю статус зеленой столицы, но активисты отмечают, что ситуация на улицах города почти не изменилась. В попытках решить транспортные проблемы руководство города продолжает практику расширения дорог и строительства парковок. При этом проблемы с автотранспортом в городе так и не удалось полностью решить, а вот количество зеленых насаждений через такие действия продолжают уменьшаться с каждым годом.





В 2015 году власти объявили о намерениях увеличить количество парковочных мест в центре города. В частности на улице Ланге их количество довели до 56. Проблемы с парковкой в ​​городе так никуда и не исчезли, а вот деревьев стало меньше.

— Мы уверены, что деревья необходимы в городе не только для экологии — они создают тот самый комфорт и уют проживания и пребывания в нем как горожан, так и туристов. Кроме этого они дают спасение от жары летом, снижают запыленность, ветренность и уровень шума вдоль транспортных магистралей, — отметил Дмитрий Кириенко, архитектор и активист инициативы «Smart Homel».





Улица Коммунаров в середине 2000-х гг. и сегодня

Остается надеяться, что гомельские власти понимают масштаб проблемы, который виден на фотосравнении улиц города раньше и сегодня.

Безусловно попытки изменить ситуацию в «зеленом» деле со стороны властей есть, но они недостаточны, считают активисты. Так в конце октября на улице Советской высадили клены на месте бывших деревьев, но их объем недостаточен, особенно учитывая что расширения улиц и ликвидация зеленых насаждений в городе продолжается.





Перекресток Советской и Ланге в 1997 году и сегодня

Также в этом году чиновники объявили о планах высадки в Гомеле 10 тыс. новых деревьев, но в условиях непрозрачности действий наших властей отследить где именно появились новые насаждения чрезвычайно сложно. «К сожалению, приходится констатировать, что пока идет погоня за количеством, а не за качеством», — прокомментировал ситуацию Евгений Меркис.





Раньше Гомель был известен и своими каштанами. Сейчас их в городе остались единицы. Вид на улицу Советскую около цирка





Так выглядела площадь Ленина еще пять лет назад





Деревья по левую сторону от облдрамтеатра спилили несколько лет назад. Вместо них ничего высажено не было





Часть елочек перед Дворцом спорта была повреждена в результате грозы в 2015 году. Компенсационных высадок проведено до сих пор не было.









Вид на улицу Пролетарскую еще пять лет назад был таким. В 2016 году гомельские власти объявили о намерении расширить и эту улицу, но силами общественных активистов это решение в итоге было отложено на неопределенное время. В результате его реализации по обеим сторонам от дороги исчезнут и те деревья, что пока еще существуют и были досажены в последние годы в некоторых местах.









Парковка за зданием Дворца спорта появилась несколько лет назад. Вообще ситуация с парковочными местами в городе остается сложной и до сих пор вызывает нарекания со стороны автовладельцев. Решить существующие проблемы может среди прочего и введение платы за парковку, что стимулировало бы водителей более рационально подходить к вопросу, где оставлять свое авто и пользоваться ли им вообще в отдельных случаях. Но гомельские власти с этим нововведением пока медлят.







Городская инициатива «Smart Homel» намерена продолжить работу по взаимодействию с властями в направлении увеличения озеленения наших улиц. Если вы хотите помочь в этом деле или имеете собственные идеи, то пишите на smarthomel2016@gmail.com.