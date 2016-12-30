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  • Хоккеисты клуба «Гомель-2» поздравили своих болельщиков по-белорусски

Хоккеисты клуба «Гомель-2» поздравили своих болельщиков по-белорусски

  • 30.12.2016, 11:56, просмотры: 733, gomel.today 0

ХК «Гомель-2» подготовил видеопоздравление, в котором хоккеисты клуба поздравили своих болельщиков с новогодними праздниками на белорусском языке.

Свое поздравление они разместили на странице клуба «ВКонтакте».


Читай gomel.today «ВКонтакте» vk.com/gomeltoday



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Метки: Спорт (3756)

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