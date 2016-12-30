ХК «Гомель-2» подготовил видеопоздравление, в котором хоккеисты клуба поздравили своих болельщиков с новогодними праздниками на белорусском языке.
Свое поздравление они разместили на странице клуба «ВКонтакте».
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ХК «Гомель-2» подготовил видеопоздравление, в котором хоккеисты клуба поздравили своих болельщиков с новогодними праздниками на белорусском языке.
Свое поздравление они разместили на странице клуба «ВКонтакте».
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