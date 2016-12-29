Просмотреть в пути фильм или видеоклип по Wi-Fi можно будет при помощи личного смартфона или ноутбука.

Первый медиасервер смонтирован в поездах межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск—Гомель—Минск.

Как сообщает пресс-служба БелЖД, «реализация нового проекта, единственного в настоящее время в транспортном комплексе Республики Беларусь, стала возможной благодаря монтажу в поездах программно-аппаратного комплекса — медиасервера. Его работа построена на базе технологии Wi-Fi, которая позволяет пассажирам Белорусской железной дороги с использованием личных смартфонов, ноутбуков наслаждаться просмотром медиаконтента. Причем установка дополнительного программного обеспечения на гаджетах не требуется» .

Железнодорожники обещают предоставить доступ к художественным фильмам различных жанров, документальным фильмам, сериалам, музыкальным клипам и трекам, аудио- и электронным книгам по Wi-Fi.

Будет ли контент платный и как решена проблема авторских прав, пресс-служба БелЖД не сообщает.