Гомель богат на события — иногда грустные и трагические, иногда радостные, иногда странные. «Сильные новости» собрали для вас самые курьезные гомельские новости уходящего 2016-го года.

Гомельчанин Александр Иванов собирается петь на «Евровидении-2016» голым





Представителем Беларуси на «Евровидении-2016» был гомельский певец IVAN. Александр Иванов пытался покорить олимп известного песенного конкурса под руководством российского продюссера Виктора Дробыша, но в финал не прошел. На сцене «Евровидения» IVAN планировал выступать голым в окружении живых волков, но смелая идея так и не была реализована. В истории осталась только фотосессия, которая стала поводом для шуток в интернете и даже на американском телевидении.





Российская певица Ирина Дубцова сорвала концерт в Гомеле. Аллергия или стакан? (видео)



Концерт российской певицы, победительницы «Фабрики звезд-4», Ирины Дубцовой в Гомеле закончился скандалом, едва успев начаться. Дубцова кое-как исполнила пять песен, после чего организаторы сообщили об отмене мероприятия. По их словам, певица почувствовала себя плохо из-за «раннего цветения природы в Беларуси». Но многие разочарованные поклонники поп-звезды считают, что причина неадекватного поведения Дубцовой — алкоголь. Стоит заметить, что за пару дней до гомельского концерта певица выступила в Минске и аллергии у нее не наблюдалось.

Журналист-фрилансер из Гомеля Константин Жуковский зашил себе рот в знак протеста (видео)



Константин Жуковский зашил себе рот после оглашения очередного приговора — журналист-фрилансер был оштрафован на 35 базовых величин (7,35 млн рублей) по статье 22.9 КоАП (Незаконное изготовление продукции СМИ) за сюжет для телеканала «Белсат» о Белорусском Обществе Красного Креста. Таким эксцентричным образом Жуковский хотел привлечь внимание к давлению на независимых журналистов.

СМИ: Деревья на улице Советской в Гомеле красят в зелёный цвет (видео)



Накануне приезда Александра Лукашенко в Гомель на Youtube появился ролик, на котором работники коммунальных служб Гомеля «подкрашивают» деревья на улице Советской. Скорее всего, на видео запечатлен момент, когда работники предприятия «Красная гвоздика» обрабатывают спилы обрезанных веток, чтобы обезопасить дерево от инфекций и паразитов. Хотя, если принять во внимание тот безумный оттенок, который благоустройство центра Гомеля приобрело в последние недели перед приездом президента, ничего исключать нельзя.

Гомельский мясокомбинат начал продавать подарочные сертификаты на сосиски и колбасу







«Идея создать подарочные сертификаты на нашу продукцию пришла после того, как одно из местных предприятий заказало огромную партию мясных изделий и раздавало их своим сотрудникам под роспись», — рассказали TUT.BY в отделе маркетинга Гомельского мясокомбината. Таким образом, на мясокомбинате хотели «придать подобным процессам более презентабельный вид».

Видеофакт: Иван Ургант в эфире своей передачи подарил дизайнеру обуви Кристиану Лубутену гомельские галоши



Иван Ургант подарил своему гостю Кристиану Лубутену галоши гомельского производства. Обувь модельера отличается красной подошвой, а галоши красными стельками.

Через пару недель после эфира «Вечернего Урганта» гомельская фабрика-банкрот обратились к французскому дизайнеру обуви с открытым письмом, в котором предложили сотрудничество.

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