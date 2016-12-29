Поводом для этой статьи стали частые в последнее время обращения ученых из Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Минприроды за разрешениями на якобы научный отстрел волков. Однако, в процессе подготовки материала, корреспонденту «Зеленого портала» попались документы, которые поднимают значительно более серьезные проблемы. Все данные источники соглашались давать только на условиях анонимности.

«Внести предложения о расширении объемов производства...»

На заседании научно-технического совета Полесского радиационно-экологического заповедника в середине декабря участникам предложили обсудить строительство вольеров для содержания диких животных. Ученые удивились, поскольку территория заповедника сильно загрязнена радионуклидами и ее посещение людьми, которые в заповеднике не работают, не предусмотрено никакими нормативами. Как раз, наоборот: запрещено.





Тем не менее, как удалось узнать корреспонденту «Зеленого портала», именно развитие туризма сегодня видится чиновникам Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, которому подчиняется заповедник, перспективой для специализированной природоохранной и научно-исследовательской деятельности. Но это еще не все. В зоне отчуждения, куда без специального разрешения запрещено даже заходить и откуда запрещено вывозить даже бабушкины сундучки, забытые при эвакуации, планируется наращивать объемы деревообработки с выпуском пиломатериалов, разводить крупный рогатый скот, пчел, выращивать саженцы декоративных деревьев и кустов для последующей реализации. Чиновники своими приказами решили отменить радиацию и направить заповедник на рельсы самоокупаемости?

В распоряжении корреспондента «Зеленого портала» есть интересный документ — «План мероприятий по совершенствованию деятельности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника», который утвердил начальник Департамента по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Александр Титок. Этот человек пришел на должность руководителя чернобыльского ведомства в этом году из Хойник и, видимо, имеет свои представления насчет целей существования такого учреждения, как радиационно-экологический заповедник. И представления эти, как следует из последних руководящих требований чиновника, — приравнять научное учреждение в загрязненной зоне к обычному хозяйственному субъекту, от которого можно получить какой-то доход.





В упомянутом «Плане мероприятий по совершенствованию деятельности...» можно прочитать такие пункты: «провести анализ возможностей наращивания объемов производства товарной продукции, исходя из технических характеристик наличных деревообрабатывающих станков и задействованного числа работников».

Заметьте: приказывают исходить не из уровня радиации в предполагаемом сырье, а только из технических характеристик станков и количества человек!

Следующим пунктом идет указание «внести предложения по расширению объемов производства, ассортименту выпускаемой продукции, ее сбыту». Куда собираются сбывать доски из древесины, полученной в отселенной зоне, неизвестно.

Примерно такой же пункт и про развитие пчеловодства и расширение реализации его продукции. Кому чернобыльского меда из-за колючей проволоки?

Дальше — больше: «Изучить и внести предложения по развитию в заповеднике разведения крупного рогатого скота мясных пород», а для этого «обеспечить, начиная с 2017 года, наращивание производства фуражного зерна и иных культур для обеспечения потребностей животных с учетом увеличения поголовья»!







Еще год назад никто в заповеднике и представить не мог, что в этом году начнется такая коренная ломка направлений деятельности научного учреждения. В Программе научно-исследовательских работ на 2016-2020 гг., которую утвердили по согласованию с предыдущим руководителем Департамента по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, содержатся такие сведения: «Чем больше времени проходит с момента катастрофы на ЧАЭС, тем большую актуальность приобретают трансурановые элементы (ТУЭ) в связи с опасностью проникновения их в пищевые цепочки. Период полураспада альфалучистых ТУЭ составляет от 88 лет (238РИ) до 24110 (239Ри) лет. Из-за роста активности 241Аm (америция-241 — прим. автора) за счет распада 241Ри общая альфа-активность трансурановых элементов чернобыльского происхождения не снижается, а продолжает возрастать.

Максимальное значение активности ТУЭ будет достигнуто в 2056 году, при этом суммарная активность трансурановых элементов в 2,5 раза превысит первоначальную и на 2/3 будет обусловлена активностью 241Am».

Это официальные слова ученых, которые всю свою жизнь изучают радиационную экологию в самой загрязненной радионуклидами части мира.

Они также утверждают: «Земли, которые вошли в зону отчуждения, не могут быть использованы для сельскохозяйственной деятельности даже в отдаленной перспективе по причине высокой плотности заражения долговечными радионуклидами».

Но что такое слова ученых в сравнении с планами чиновников? Их не останавливает даже то, что, согласно все той же программе научных исследований, «для большинства сельскохозяйственных продуктов питания установлены республиканские допустимые уровни содержания 137Cs (цезий-137) и 90Sr (стронций-90). В то же время уровни содержания трансурановых элементов в сельскохозяйственной продукции не нормируются и не контролируются».

Хотя расчет величины рисков здоровью человека, который употребляет продукты питания, содержащие трансурановые элементы, в программе исследования ученых заповедника планируется только с 2019 года.

«Обеспечить научное обоснование...»

Тем не менее, в «Плане по совершенствованию деятельности...» ученым уже сейчас приказывают: «разработать научные программы (задания) и обеспечить сопровождение всех видов экспериментально-хозяйственной деятельности для заповедника».

Радиационные эксперименты с поиском сбыта — довольно интересный подход. Это при том, что программа научно-исследовательских работ на ближайшие пять лет в этом году была разработана и утверждена надлежащим образом. И в этой программе однозначно сказано, что и производств продукции деревообработки, и сельхозпроизводство в зоне действия ПГРЭЗ рискованные и их влияние на здоровье человека, особенно что касается долгосрочных трансурановых элементов, практически не изучены.

Но научный отдел Полесского радиационно-экологического заповедника для чиновников МЧС — обыкновенные подчиненные, которые, по привычке силовиков, должны, несмотря ни на что, выполнять приказ. Вот только беда в том, что от приказов, которые приходят сейчас сверху, попахивает незаконностью.

Сегодня запрещен даже вывоз трупов животных с территории отчуждения. А руководство чернобыльского департамента планирует разводить в радиационном заповеднике выездных лошадей и крупный рогатый скот на мясо. Даже если мясо этих животных перед убоем можно будет как-то очистить привезенными кормами, стронций, который за жизнь накопится в костях, будет вывезены на пределы зоны, и куда попадет потом — неизвестно. Что уже говорить про те самые трансурановые элементы, воздействие которых вообще еще не начинали надлежащим образом изучать?





Видно, что чиновники МЧС вообще не воспринимают сотрудников научного отдела ПГРЭЗ как исследователей, который выполняют важную научную работу. Они считают возможным им попросту приказывать. Например, захотелось руководителям департамента развивать туризм в зоне отчуждения, они написали поручение научному отделу: «Обеспечить научное обоснование вольерного содержания диких животных».

А потом еще и «на местности обозначить участки роста редких видов растений, имеющих охранный статус. Подготовить соответствующие стенды. Разработать маршруты, подобрать демонстрационные площадки».

Говорят, суета с этим туризмом началась после визита в заповедник высокого чина из министерства, который остался недоволен тем, что, якобы, «у вас тут и посмотреть нечего...». Неизвестно, какие туристы поедут в Полесский радиационно-экологический заповедник, но, если в строительство вольеров и демонстрационных троп будут вложены государственные средства, то необходимость таких вложений вызывает очень много вопросов. Особенно бросается в глаза, что на научном отделе, который уже несколько лет подряд сокращается, руководство стремится сэкономить, но, тем не менее, собирается вкладывать деньги в проекты, отдача от которых очень сомнительна.

Молчание — золото?

Сегодня в заповеднике работает несколько научных сотрудников, которые живут в Мозыре, Гомеле, Минске, а в научную часть ПГРЭЗ, которая располагается в деревне Бабчин Хойникского района, приезжают на двухдневную вахту, чтобы не накапливать большие дозы радиации. Теперь все тем же «Планом совершенствования...» предусмотрен перенос научного корпуса из Бабчина в Хойники и отказ от вахтового метода.

Корпус научного отдела ПГРЭЗ в деревне Бабчин



Оставив в штате научного отдела только тех, кто живет в Хойниках, где химику, биологу или экологу иного места работы, кроме заповедника, просто не найти, руководство, вероятно, рассчитывает избавиться от несговорчивых и принципиальных сотрудников, имеющих возможность, в случае чего, устроиться на другую работу в крупных научных центрах. Глядя на требования к ученым, которым фактически приказывают писать антинаучные и даже античеловеческие документы, основания для этого становятся понятными. Уже сегодня многие сотрудники научного отдела ПГРЭЗ если и соглашаются отвечать на какие-то вопросы, то только на условиях анонимности. А дела в учреждении, как видим, происходят совсем не безобидные...

Волчий билет для волков?

Именно таким образом, каким сегодня требуют от ученых обосновать вольеры и животноводство в зоне, целое лето и осень на них давили с требованием отстрела волков. Вообще, «волчья тема», с которой мы и начинали изучать ситуацию в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, очень ярко иллюстрирует то, кем считают минские чиновники ученых, работающих в учреждении.





Дискуссия о том, что во всех бедах охотничьего и сельского хозяйства виноват волк и что его популяцию необходимо уничтожить едва ли не без остатка, началась с подачи Министерства лесного хозяйства. Возможно, что одним из ее вдохновителей является теперешний директор единственного минлесхозовского заказника, бывший руководитель предприятия «Белгосохота», который совсем недавно в «Белорусской лесной газете» одержимо обвинял волков во всех земных грехах и похвалялся тем, сколько он их уже убил и сколько еще планирует убить. И в общегосударственном дискурсе волк на самом деле представал неким чудовищем, от которого необходимо срочно избавляться.





Минлесхоз через Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обратился к разным заинтересованным ведомствам и к облисполкомам, чтобы те насобирали на волка «компромат». Правда, этот «компромат» в итоге ничем не был обоснован. О том, что волки фатально сокращают численность копытных животных, нападают на сельхозобъекты и сельские подворья и даже на людей, сообщили лишь в Минлесе и некоторых облисполкомах. Но и то, только в выражениях типа «известны случаи».

Ни одного задокументированного и доказанного факта, подтверждающего вред от волка ни одно ведомство так и не предоставило. При этом, в аналитической записке по итогам изучения ситуации, Минприроды информирует, что сейчас, когда данные о реальной численности волков очень неопределенные, тотальный отстрел животных может вызвать очень неожиданные последствия. Сокращение популяции волков до определенной черты вызовет замещение волка одичавшими собаками или гибридом собаки и волка.

И именно эти животные представляют значительно большую угрозу как для человека, так и для сельского хозяйства, и для охотных видов животных.

Согласно данным Министерства охраны здоровья, случаи нападений на людей бешенных волков случаются на один-два порядка реже, чем нападения бешеных лис и енотоподобных собак. В то же время, волк, вместе с рысью, являются естественными регуляторами численности последних, причем, чаще всего жертвами серых хищников становятся именно больные животные. А это значительно снижает распространение бешенства.





Надо сказать, что Министверство по чрезвычайным ситуациям, видимо, стараясь оправдаться за то, в чем его обвиняет Гомельский облисполком и лесохозяйственники, достаточно обоснованно объяснило, что волки Полесского радиационно-экологического заповедника не имеют отношения к вреду, который ставится в вину этому зверю. В ПГРЭЗ не была уничтожена популяция дикого кабана, и поэтому для волка там достаточная кормовая база. Она сформировала стабильную локальную популяцию, которая практически не выходит за пределы заповедника.

Тем не менее, МЧС, как силовое ведомство, решило присоединиться к общей истерии и показать, что оно также в Полесском заповеднике отстреливает волков. Хотя на территории ПГРЭЗ регулирование численности животных допустимо только в отношении чужеродных видов.





27 июня МЧС срочно спускает в ПГРЭЗ циркуляр, которым поручает на протяжении двух дней представить на согласование «доработанную» программу научно-исследовательских работ на 2016 год, включив в нее мероприятия по изъятию волка «в научных целях». Причем, в начале этого письма сами мчс-вцы пишут про то, что это делается в целях исполнения поручения министра о регулировании численности волка в заповеднике.

Программа научно-исследовательских работ ПГРЭЗ была утверждена еще в декабре прошлого года. И никаких исследований волков через их изъятия из среды обитания там не предусматривалось. И тут, внезапно, министерство приказывает ученым, чтобы в их научные интересы обязательно вошел серый хищник.





Через несколько попыток и нарушений руками наиболее зависимых и лояльных к руководству сотрудников тогда удалось сварганить достаточно непонятное обоснование изъятия волков для якобы научных целей и дополнить этими темами программу исследований. Просили добыть 10 особей путем отстрела и капканами, чтобы изучить наличие радионуклидов в органах и тканях зверей. Минприроды, согласно существующей процедуре, должно было согласовать разрешение с НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси. А там в целесообразности такой научной заинтересованности засомневались и разрешили уничтожить только пять зверей и без использования капканов. Тогда началась новая возня, новые обоснования, еще более неопределенные. И путем давления и манипуляций (почему-то согласования от НПЦ по биоресурсам составили совсем не те люди, которые обычно занимаются этими темами) МЧС-у удалось «выбить» еще 5 особей.





Сколько же волков в заповеднике?

Один из основных специалистов по изучению биологии волка в нашей стране, доктор биологических наук, профессор лаборатории териалогии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси, Вакдим Сидарович считает, что сегодня численность серых хищников в Полесском радиационно-экологическом заповеднике значительно завышена. Ученый говорит, что маршрутный способ учета, на который опираются при оценке численности этого вида руководство учреждения, совсем не подходит для волков. Он увеличивает подсчитанное количество в два, а то и в три раза. Более-менее точный способ оценки, по словам Вадима Сидаровича — объездно-обходной. Однако он достаточно затратный и требует участия действительно квалифицированных специалистов. Самый же надежный способ учета — с вертолета. Но это стоит еще дороже. Профессор приводит случай в том же самом ПГРЭЗ, когда учреждение отчитывалось о численности более чем в 300 волков, а контрольный подсчет объездно-обходным способом, проведенный в декабре 2010 года, показал наличие всего 91 зверя в 15 стаях.

Согласно подсчетам этого года, которые велись маршрутным способом, заповедник отчитывается о 240-250 волках. Но на самом ли деле там столько животных — неизвестно. И можно ли, из-за таких безобидных объемов, отстреливать зверей в заповедной зоне Минприроды?

За месяц ежедневных охотничьих выходов бригада, которая, кстати, пользуется услугами водителя научного отдела, из-за чего ученые лишены возможности выезда в поле, смогла убить всего пять волков. Неужели при такой плотности, которую показывают руководители согласно их подсчетам, охотникам так тяжело найти зверей? А, может, их там просто в таком количестве нет?

Исследователи склоняются к тому, что отстрел волков в Полесском радиационно-экологическом заповеднике — ничто иное, как пролоббированные Минлесхозом через правительство шаги по регулированию численности популяции.

На протяжении последних лет в Полесском радиационно-экологическом заповеднике осуществляется совместный проект с университетом штата Джерджия (США) «Волки Чернобыля. GPS-дозиметрия». В ходе этого проекта зверей отлавливают, одевают на них специальные ошейники, которые позволяют отслеживать местонахождение животного и автоматически передают информацию о полученной и накопленной радиации.

Корреспондент «Зеленого портала» поинтересовался у исполнителя этого проекта, известного зоолога Дмитрия Шамовича, как ведут себя «подконтрольные» волки. И вот, что рассказал собеседник.

— На первом этапе проекта, с октября 2014 по май 2015 года, из восьми отмеченных ошейниками волков территорию ПГРЭЗ покидали только два зверя. Оба в период гона. Причем, взрослая самка, проделав линейный маршрут около 100 км. В восточном направлении, практически тем же путем вернулась на свою территорию внутри заповедника через неделю. Молодой самец, который прожилвал до периода гона (февраль 2015) на ограниченном участке внутри ПГРЭЗ, вышел с территории заповедника в направлении Украины и отошел от его границы более, чем на 400 км, откуда назад не вернулся до самого момента автоматического отсоединения ошейника.

При этом ученый просто не понимает, какие научные данные можно получить из органов и тканей убитого в каком-либо пункте зверя, который до этого мой пройти за день десятки километров по территории с самым разным уровнем загрязнения, мог питаться неизвестно насколько «чистой» или «грязной» едой, а мог и очищать желудок. Согласно данным проекта «GPS — дозиметрия», разница в уровнях полученной дозы облучения у разных волков может отличаться в десятки раз в зависимости от уровня загрязнения территорий, где преимущественно жила конкретная особь, утверждает Дмитрий Шамович.





Наука? Снижение численности!

То, что так называемое изъятие волков из среды в научных целях, — это самое обыкновенное снижение их численности, признает и само Министерство по чрезвычайным ситуациям. В своем ответе Минприроды, где оно оправдывалось за якобы «расселение» серых хищников по соседним с заповедником территориям, министерство так и пишет: «МЧС принято решение и проводится работа по снижению численности волков путем изъятия в научных целях».







Как говорится, что и требовалось доказать! Наукой тут и не пахнет. На министерство надавили, а оно давит на подчиненных ученых, используя их как инструмент для решения задач, которые ничего общего с наукой не имеют.





В свете последней активной деятельности руководителя Департамента по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который вписал в упомянутый выше «План по совершенствованию деятельности...» и пункт про обновление оружия и снаряжения «для изъятия диких животных в научных целях», очень возможно, что скоро это «научное» изъятие будут осуществлять еще и на коммерческой основе, как это делают иные учреждения, которые руководят отдельными охранными природными территориями в Беларуси. Есть ли в нашей стране сила, которая сможет остановить коммерциализацию экологии хотя бы в зоне наибольшего на планете радиационного загрязнения?