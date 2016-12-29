Есть два верных способа похоронить перспективную бизнес-идею: сохранить ее в тайне, опасаясь, что украдут — и разболтать о ней всем подряд.

В первом случае автора идеи сковывает элементарный страх, и это, отчасти, можно понять: риск подобной потери существует всегда. Но сегодня, когда идеи в буквальном смысле витают в воздухе (виртуальное пространство «вскипает» от количества новостей о стартапах чуть ли не в каждой области бизнеса), гораздо опаснее совершенно другой риск: вероятно, то, о чем ты молчишь сегодня, завтра запустит в оборот кто-то другой.

Второй способ угробить перспективное начинание не столь очевиден и основан на особенности нашего мозга, не способного различать реальность и продукт собственных фантазий. Вообразив результат в виде яркой картинки будущего и закрепив ее в формате истории, много раз повторенной каждому встречному-поперечному, мозг переводит идею из статуса «задумано» в статус «реализовано». Да-да, все именно так, и это доказано большим количеством специальных исследований.

Как избежать этих двух угроз, сберечь и реализовать идею, превратить ее в осязаемый, структурированный, защищенный и готовый к реализации бизнес-проект?

Лучшее из всех возможных решений — найти того, кто уже проходил непростой и, что греха таить, болезненный путь от концепции до готового продукта, и взять этого парня в долговременную осаду — до полной сдачи «фишек» и инсайдерской экспертизы. Но есть одна проблема: реальные предприниматели добились успеха потому, что единственный невосполнимый ресурс — время — посвящали собственному делу, и уговорить их поделиться данным ресурсом с вами — задача не из простых.

Итак, «доступ к телу» эксперта получить нелегко; рассчитывать на квалифицированную предметную помощь — еще сложнее; ожидать, что именно в вашей области найдется консультант, способный сопровождать вас и вашу идею хотя бы до выхода на самоокупаемость — скорее утопия.

Приуныли? Но что, если бы кто-то сказал вам, что в Беларуси уже второй год существует и успешно работает масштабная инициатива, помогающая превратить идею в работоспособный проект и вдохновляющая на бизнес-подвиги именно тех, кто связан с реальным сектором экономики? Инициатива, опирающаяся на экспертизу и интеллектуальный потенциал самой авторитетной бизнес-школы Беларуси, более двух десятков лет помогающей собственникам выводить свои предприятия на новый уровень?

Предвидя первый вопрос скептиков, отвечаем: да, это бесплатно. Потому что Конкурс предпринимательских идей (а речь идет именно о нем) под патронажем Бизнес-школы ИПМ организован в рамках проекта Продвижения образования в регионах для предпринимательского успеха (DRIVES), который реализуется при поддержке PYXERA Global (США) за счет средств Агентства США по международному развитию (USAID), генеральным партнером выступает ЗАО «Альфа-Банк».

Благодаря этому, каждый участник конкурса получает квалифицированную помощь менторов, в роли которых выступают собственники и топ-менеджеры уже состоявшихся бизнесов, совершенно безвозмездно. То есть — даром, как говорила Сова из широкоизвестной мультипликационной саги.

Что именно это может значить для вас?

Во-первых, конкурс — это испытание на прочность.







Как вашей идеи, так и вас самих. Согласитесь, пройти тест-драйв собственных возможностей и выяснить потенциал своего замысла под чутким и доброжелательным наблюдением экспертов — бесценный шанс. Узнать свои слабые места, устранить минусы и прокачать плюсы проекта вам придется так или иначе — вас вынудит к этому сама жизнь и жесткая конкуренция. Сегодня вы можете сделать это с минимальными рисками в условиях качественной бизнес-симуляции, которой, по сути, и является Конкурс предпринимательских идей.

Во-вторых, нетворкинг.







Погружение в реальную бизнес-среду влечет за собой установление контактов такого уровня, о котором можно только мечтать, оставаясь «вещью в себе» и лелея свою бизнес-идею в тайне от окружающих. Даже если вы не не станете победителем, в любом случае останетесь в выигрыше — ваш личный запас профессиональных контактов пополнится знакомствами высшей пробы. Вдохновение и мотивация — топливо, на котором работает двигатель перемен, и Конкурс дает возможность каждому участнику наполнить свои баки по самую горловину. Кто знает, на какую орбиту выйдет ваш проект после того, как вы получите заряд высокооктановой энергии от успешных людей? Только вы.

В-третьих, новые знания и навыки.







Ничего лишнего, только хардкор. Обезжиренная информация, которая понадобится вам на нелегком предпринимательском пути с вероятностью 99,9%. Удобный формат дистанционного обучения вкупе с менторским сопровождением в реальном времени — и от реальных людей, построивших свой бизнес в этой стране, в вашем регионе и в вашем городе.

Итак, если у вас есть идея для реального бизнеса, вы энергичны и открыты, желаете проверить свои силы и начать строить солидную платформу для личного бизнес-старта — добро пожаловать в Конкурс предпринимательских идей Бизнес-школы ИПМ.





Заявки гомельчан принимает Гомельский региональный офис ИПМ, расположенный по адресу: ул. Бр. Лизюковых, 4а, здание Чисто отеля.

Заявки для участия в Конкурсе предпринимательских идей принимаются до 15 января 2017 года включительно!

Нас можно найти в Сети: Бизнес-школа ИПМ Гомель либо отправить свою заявку по электронной почте: zaluzhnaja@ipm.by