Гомельчанин вместе с сыном зашел в кафе перекусить. Удобно разместившись на комфортных диванчиках они отдохнули и покинули заведение. Но вскоре им пришлось вернуться. Отец забыл барсетку с документами и крупной суммой американских рублей.

Круг тех, кто знал, что в барсетке лежало четыре тысячи долларов, значительно расширился. Как минимум, это два товарища, которые подобрали забытое, сотрудники кафе и милиционеры.

Счастливые же обладатели свалившегося на диванчик «куша» быстро ретировались, разделили содержимое и готовились пустить его в расход. Бывает же праздник и на улице молодых, безработных, ранее несудимых... Однако не долго «музыка звучала»...

Как пояснила старший следователь Гомельского городского отдела СК Гомельской области Анна Сысоева, «магниты» чужого имущества проходят теперь по уголовному делу по части 3 статьи 205. Им грозит до 7 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Следователь напомнила, что присвоение случайной находки — чужого имущества — приравнивается к краже. Все, что плохо лежит, даже если там золотые горы, лучше вернуть.