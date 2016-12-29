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  • Гомельчанин взял в прокат игровую приставку по просьбе цыган, а те «забыли» и продали её

Гомельчанин взял в прокат игровую приставку по просьбе цыган, а те «забыли» и продали её

Недавно к гомельчанину на улице пошли незнакомцы-цыгане. Они попросили у случайного прохожего оформить на себя прокат игровой приставки Sony. Тот, не сомневаясь, решил выручить людей. Оформил и забыл.

Вспомнил, когда к нему обратились из милиции.

«Игроки» также благополучно забыли о приставке, которую возвращать не собирались и давно продали. Вопросы же прокатчик начал задавать человеку, на чье имя оформлен договор.

В данном случае ущерб нанесен сразу двум лицам: представителю сферы услуг и беспечному «помощнику». Сумма ущерба — 3000 рублей. Заведено уголовное дело.

По данным старшего следователя Гомельского городского отдела СК Гомельской области Анны Сысоевой, такие случаи не единичны. Не стоит доверять незнакомцам и, тем более, заключать на свое имя какие-либо договоры и обязательства.


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