Россельхознадзор может запретить поставки продукции животноводства из Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей Беларуси из-за недостаточного контроля со стороны их ветслужб за поставками в РФ.

Как сообщает служба, проведенный ею анализ показал, что в этом году на белорусско-российской административной границе было возвращено в Беларусь более 360 партий молочной, мясной и рыбной продукции белорусского происхождения. Причинами этого стали документы с так называемыми авансовыми датами выработки продукции, повторное клеймение мяса, неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств и самой продукции, а также не полностью или неверно заполненные ветеринарно-сопроводительные документы.

Так, при поставках с предприятий Минской области выявлено 111 нарушений, которые допустило 41 предприятие, в Брестской — 64 нарушения (34 предприятия), в Гомельской — 63 нарушения (23 предприятия), в Гродненской — 52 нарушения (20 предприятий), в Витебской — 48 нарушений (15 предприятий), в Могилевской — 24 нарушения (14 предприятий).

«Все это свидетельствует о системных недоработках структурных подразделений областных ветеринарных служб Беларуси и отсутствии контроля со стороны главных государственных ветеринарных инспекторов этих областей, — говорится в сообщении. — Кроме того, эти факты делают очевидной имеющуюся практику отгрузок в Россию продукции без ее осмотра, методом так называемого "слепого контроля", когда ветеринарные документы оформляются только на основании представленных транспортных накладных или удостоверений качеств».