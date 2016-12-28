Общегородское движение «Новый Гомель» приглашает гомельчан на встречу «Теория Практика», которая будет посвящена теме: «Ни пройти ни проехать: Дорожные проблемы в городе».

В рамках кампании «Гомель — город без дорог» вас ждет презентация деятельности по дорожной проблеме, а именно:

• база проблемных участков дорог;

• результаты мониторинга;

• выбор приоритетных участков с последующим определением алгоритма решения проблемы;

• промежуточные итоги кампании.

Кроме того, совместно с «Новым Гомеле» решением транспортных проблем в нашем городе занимается инициатива «АвтоДвижение Гомель», которым уже удалось решить проблему, наличие которой могло привести к возникновению аварии на данном участке, а именно:

• со стороны ул.Б.Хмельницкого знак 2.1 «Главная Дорога» и 7.13.«Изменение главной дороги» установлены справа от проезжей части.

При повороте троллейбуса или автобуса, особенно в ночное время суток, из левой и средней полосы не видно важного знака 7.13. «Изменение главной дороги», что обязывает уступить дорогу тем, кто справа. Это может привести к столкновению и жертвам. Анатолий Аксенов, координатор «АвтоДвижение Гомель», в обращении к ответственным лицам предлагал:

• установить дублирующий знак или перевесить имеющийся на струны (там его будет видно со всех полос);

• установить знак «Направление движения по полосам» в более удобном месте для водителей и продублировать (для тех кто поворачивает с ул.Горького).

Это заранее распределит поток по полосам, что в свою очередь увеличит пропускную способность.





И благодаря своим усилиям и неравнодушию эту проблему удалось решить — данный знак был продублирован на струнах.

На встрече Анатолий Аксенов, координатор «АвтоДвижение Гомель», расскажет не только про личный опыт использования фото и видеоинструментов для решения городских проблем и затронет следующие вопросы:

• некорректно установленные знаки;

• отсутствие дорожных знаков;

• дорожное полотно и отдельно образовавшиеся ямы в следствии оттепели в зимний период (помощь дорожникам);

• видеообзоры — подсказки властям по расширению и модернизаций различных улиц;

• проблема «Автохлам»;

• любимые кольца и что с ними делать.