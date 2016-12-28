В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 5 часов утра.
Несмотря на то, что 31 декабря и 1 января будет отменено много дневных рейсов, после ночного досуга гомельчане все же смогут добраться домой.
В новогоднюю ночь будут работать:
— автобусные маршруты:
- № 1 «Вокзал — Микрорайон «Любенский»;
- № 12 Улица Маневича — Улица Жемчужная;
- № 18а Микрорайон «Клёнковский» — Микрорайон «Южный»;
- № 20 «Медгородок — Старая Волотова»;
— троллейбусные маршруты:
- № 10 «Вокзал — Завод самоходных комбайнов»;
- № 20 «Завод "Гидропривод" — Солнечная».
В понедельник, 2 января, общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.
В рождественские праздники, в ночь с 6 на 7 января, транспорт также будет работать. Автобусы № 11, 12, 16, 17, 18, 20, 26 и троллейбусы № 5, 20, 21 будут разводить гомельчан по домам до 3.30.
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