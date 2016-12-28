Новый год можно встретить по-разному: кто-то предпочитает отправиться в путешествие, кто-то остаться дома с семьей, некоторым по душе экзотика и экстрим. Для тех, кому не по душе формат праздника с оливье и телевизором, «Сильные новости» подготовили подборку новогодних вечеринок в гомельских клубах и барах.

RED PUB (пр-т. Ленина, 10)



«Красный огонек» в RED PUB’e пройдет под аккомпонемент кавебэнда Sunny days и диджеев Miss Terry и X-fader. Ведущая огонька — Марина Влади.

Вход без посадки стоит 25 рублей, место за столом по системе «всё включено» — 80 рублей. Вечеринка продлится до 5 утра.

Подробности по ссылке или телефону +375 29 955 55 22.

Чисто пивной ресторанчик (ул. Братьев Лизюковых, 4А)



В «Чисто пивном» в новогоднюю ночь будут развлекать гостей специальной шоу-программой и популярными песнями в исполнении кавербенда Хулиганы. Заведение будет работать до последнего клиента.





Подробности и бронирование столиков по телефону +375 29 193 93 93.

Бар «Квартирник» (Билецкий спуск, 1)

Новый год в баре «Квартирник» будут встречать под зажигательный ска-панк из Минска — группу Йо-Йо. Компанию гостям из столицы составит гомельский диджей Papa Bone.

С 12 ночи и до 4 утра за вход придется заплатить 25 рублей. Но лучше забронировать место за столиком заранее — по телефону +375 44 76 02 99.

Подробности по ссылке.

Бар «Первый» (ул. Кирова, 1)

В «Первом» в новогоднюю ночь гостей ждет грандиозная танцевальная вечеринка. До восьми утра праздничную атмосферу на танцполе создают диджеи GORSKY, ERIC STEFF, TONE ARTE, INSOMNIA, а также россияне PRADOV ILYA и ZATONSKY.

Место за столиком + входной билет + меню «всё включено» обойдется в 90 рублей. Меню доступно по ссылке.

Подробности во встрече и по телефону +375 29 143 43 40.

Желаем вам хорошо повеселиться. С наступающим!