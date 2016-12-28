Вчера, 27 декабря, в поселке Путеводная Звезда 13-летний подросток лишился пальца из-за взрыва петарды.

Школьник нашел на снегу неразорвавшуюся петарду. В тот момент, когда семиклассник поджег полусгоревший фитиль, произошел взрыв. Подростка доставили в гомельскую больницу, где диагностировали минно-взрывную травму левой кисти. У ребенка перелом первого пальца, отрыв второго пальца на уровне основания фаланги, открытый перелом основной фаланги третьего пальца со смещением отломков, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.