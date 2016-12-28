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  • Семикласснику из Гомельского района оторвало палец петардой

Семикласснику из Гомельского района оторвало палец петардой

  • 28.12.2016, 13:01, просмотры: 1335, gomel.today 0

Вчера, 27 декабря, в поселке Путеводная Звезда 13-летний подросток лишился пальца из-за взрыва петарды.

Школьник нашел на снегу неразорвавшуюся петарду. В тот момент, когда семиклассник поджег полусгоревший фитиль, произошел взрыв. Подростка доставили в гомельскую больницу, где диагностировали минно-взрывную травму левой кисти. У ребенка перелом первого пальца, отрыв второго пальца на уровне основания фаланги, открытый перелом основной фаланги третьего пальца со смещением отломков, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


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Метки: Происшествия (9938), Область (3681)

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