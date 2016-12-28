В интервью заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома Кирилла Гапеева, которое появилось сразу в нескольких гомельских газетах, стали известны первые детали нового генерального плана Гомеля. Этот документ был утвержден в декабре 2016 и рассчитан до 2025 года.

Стоит отметить, что предыдущий генеральный план, утвержденный еще в 2003 году, не был полностью реализован. Значительная часть запланированных мероприятий по строительству дорожной инфраструктуры («Восточный обход», трасса «Север—юг» и др.), выносу предприятий не были выполнены.

9-й километр и Лещинский лес: новые микрорайоны на костях?

Стало известно, что под новое жилищное строительство будут выделены печально известные земли на выезде из Новобелицы по Черниговскому шоссе. Для строительства жилья потребуется снос нескольких десятков гектара леса. По сведениям старожилов и историков в этом лесу в 1930-х годах и во время оккупации проводились расстрелы советских граждан, тут же находятся массовые захоронения. Эти места известны в народе под названием «Щекотовский лес» или «Девятый километр». Тему массовых расстрелов и захоронений на территории леса многократно поднимали в СМИ общественные активисты.





Новые микрорайоны будут запланированы на выезде из Новобелицы (обозначены оранжевым снизу).





Мемориальный крест возле Щекотовского леса

К сожалению, представитель городской архитектуры вновь заявил о планах застроить многоэтажными жилыми домами Лещинский лес («сосонник» по ул. Барыкина). Возврат к этим планам выглядит неожиданным. В 2015 году на общественном обсуждении местные жители высказались против проекта строительства в этом лесном массиве. Также есть факты, указывающие на то, что в этом лесу располагаются места захоронения жертв фашизма времен Великой Отечественной войны.

Согласно действующему законодательству, участки земли, на которых находятся старые могилы, должны использоваться под зелённые насаждения. Возведение капитальных строений (зданий, сооружений), иных строений, за исключением мемориальных и культовых, на таких территориях запрещается.

Снос в центре

Неожиданной стала информация о сносе частного сектора на улицах Пролетарской и Плеханова под застройку жилыми домами переменной этажности. На улице Пролетарской находится множество памятников архитектуры, снос которых не возможен по закону. На улице Плеханова сохранилось несколько исторических зданий, связанных с событиями Великой Отечественной войны, а также дореволюционная усадьба известного гомельского картографа Щекудова. Эти постройки требуют сохранения или переноса на новое место.





«Враг будет разбит» — надпись времен оккупации Гомеля.





В доме № 46 по ул. Плеханова находилась явочная квартира Бородина.







В этом дореволюционном доме работал известный гомельский картограф Анисим Щекудов

Другие важные детали

В отличие от генеральных планов 2003 и 2011 года, новый генплан уже не содержит наполеоновских планов по освоению огромных территорий вокруг Гомеля. Из-за уменьшения нормативов государственной программы жилищного строительства, принятый план подразумевает значительное уменьшение выделения земель под жилищное строительство по сравнению со старыми планами.

От спорной идеи возвести многоэтажные жилые микрорайоны на 150 000 человек в районе поселка Березки было решено отказаться. Еще ранее был заблокирован северо-западный вектор развития города из-за необходимости изъятия «высокобалльных земельных угодий» в районе совхоза Брилёво.

Предполагается, что основное жилое строительство продолжится в южной части города. В первую очередь на уже застраиваемых площадках: Шведская Горка (Советский район), микрорайоны №№ 94, 96 (Новобелицкий район).

На севере города строительство жилья запланировано на площадке ограниченной улицами Федюнинского, Оранжерейной и Виноградной. Застраивать новый микрорайон планируется зданиями повышенной этажности.





Оранжевым обозначено место застройки по ул. Федюнинского.

На отдаленную перспективу отложены пойменные территории, требующие инженерной подготовки — массив Южный (старое название проекта намывного района в Советском районе) и площадка в районе деревни Плёсы. Эти территории требуют дорогостоящего и длительного намыва песка, а соответственно имеют низкую инвестиционную привлекательность для застройщика.





Массив «Южный» — перспективный район застройки в Советском районе.





Генпланом предусмотрено освоение площадки около Плёсов.







Для строительства домов усадебного типа основной площадкой останутся Романовичи.

В массивах существующего частного сектора под угрозу сноса попадают дома расположенные в 300 метровых «коридорах» по ул. Полесской, ул. Ильича, ул. Богдана Хмельницкого. В более отдаленной перспективе оставшиеся «острова» частного сектора также планируется застроить многоэтажным жильем.





Залинейный район (оранжевой штриховкой обозначены «коридоры» из многоэтажной застройки).

Заключение

Данные заложенные в генеральный план повлияют на жизнь тысяч гомельчан. В какой последовательности документ оговаривает строительство городских магистралей, предполагает ли расширение новых улиц в центре города, пока не ясно. Представитель власти лишь предлагает писать запросы, чтобы получить более подробную информацию.

К сожалению, сегодня материалы генерального плана имеет статус, по сути, секретного документа, и предназначены только «для служебного использования». Хотя их публикация, однозначно, позволила бы снять многие вопросы у горожан.

Также очень печально, что новый генеральный план не учитывает информацию о местах массовых захоронений.

Почему гомельские проектировщики не предоставили общедоступную информацию о таких местах в БелНИИП градостроительства? Ведь нам известно, что во время проведения общественных обсуждений нового генерального плана, историки и горожане высылали свои обращения в проектный институт с просьбой не застраивать те конкретные места в Гомеле, где покоятся жертвы расстрелов.

Графическая часть, представленная в статье, проиллюстрирована фрагментами проекта генерального плана, который экспонировался в управлении архитектуры в 2015 году на этапе обсуждения и может отличаться от принятого документа.

В статье использованы фотографии с сайта greenbelarus.info.