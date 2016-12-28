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  • Светящиеся звери, люстры под открытым небом и лавочки-игрушки. Фоторепортаж из предновогоднего Гомеля

Светящиеся звери, люстры под открытым небом и лавочки-игрушки. Фоторепортаж из предновогоднего Гомеля

  • 28.12.2016, 09:21, просмотры: 1896, TUT.BY 0

Вечером 23 декабря главные улицы, площади и дорожные развязки Гомеля засветились праздничными огнями. Пожалуй, в этот раз город одели в самый красивый новогодний наряд, по сравнению с предыдущими годами.


Многие элементы праздничной иллюминации были использованы впервые. Это и светящиеся макеты известных архитектурных сооружений в сквере Громыко, и лавочки, оформленные как елочные игрушки, и огромные люстры под открытым небом, освещающие кольца на улице Кирова, и стоящие на земле цифры наступающего года, где ноль превратился в арку.

Праздничные огни будут радовать гомельчан и гостей города до 14 января.


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Места: Гомель (18113)

Метки: Общество (25350), Афиша (1369)

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