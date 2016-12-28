Несколько дней назад в Гомеле на втором этаже ТЦ «Мандарин плаза» открылся beauty club «Eva Menda». Для гомельчан это абсолютно новый формат салона красоты, в котором можно не только сделать привычные процедуры, но и побаловать себя необычными для нашего города услугами быстро и недорого.





Идея beauty club проста: гомельчане заслуживают разнообразия услуг и высокого уровня облуживания. Но парикмахерские в городе предоставляют стандартный пакет, которым вряд ли можно кого-нибудь удивить. Именно поэтому возникла мысль открыть салон, который будет существенным образом отличаться от конкурентов. Здесь не ограничиваются стрижками, прическами, маникюром и педикюром. Клиентам предлагают make-up на все случаи жизни, brow up (дизайн бровей), спа процедуры и услуги косметологического кабинета.











Переступая порог beauty club «Eva Menda», становится ясно: здесь ценят каждого клиента. Располагающий интерьер, приветливый персонал, профессиональные мастера и наряду с этим вполне доступные цены способны сломить даже скептически настроенного клиента.





Особенность салона — здесь экономят время клиента. Маникюр + педикюр, стрижка + brow up, make-up + прическа — работа в четыре руки это скорее правило, чем исключение. Оказавшись в beauty club, клиент не только может воспользоваться всеми необходимыми услугами, но и делать их одновременно, тем самым затрачивая на уход за собой на порядок меньше времени, чем обычно.





Многие люди пытаются избегать стильных салонов, считая, что красивый интерьер и теплая атмосфера свидетельствуют о высокой стоимости. Руководство уверяет: «Цены доступные, такие же как в других парикмахерских, но перечень услуг гораздо шире». Так, например, spa уход за ногами, включающий в себя ванночку с солью, пилинг, маску и крем, обойдется всего в 10 рублей, за 6 рублей можно сделать коррекцию бровей, а мужчинам за стрижку бороды, поправку усов и бакенбард нужно будет заплатить от 3 до 5 рублей.









Гордость «Eva Menda» — косметологический кабинет. Впервые в Гомеле в салоне красоты используют корейскую косметику, которая популярна во всем мире, эффективна и действительно даёт высокий результат. Косметологический уход включает в себя очищение, массаж с проработкой всех мышц лица, а также нанесение тканевой или альгинатной маски, которая увлажняет, питает и подтягивает кожу.





Несмотря на обилие услуг, руководство намерено двигаться дальше и совершенствовать свои предложения. На данный момент в разработке находится идея экспресс-визажа.

Здесь считают, что несмотря на плотный график работы, внешний вид должен быть безупречен, и экспресс make-up — это легкий способ привести себя в порядок быстро и недорого. Дневной повседневный экспресс make-up включает в себя нанесение тонирующих корректирующих средств, макияж глаз по пожеланию клиента, оформление бровей и губ. На сегодняшний день мейкап стал мейнстримом, поэтому женщины всего мира отдают предпочтение именно этой услуге. Экспресс make-up стоит на порядок дешевле обычного мейкапа, однако гарантирует девушке легкий непринужденный повседневный макияж.





Специально к Новому году в beauty club «Eva Menda» подготовили приятые сюрпризы для клиентов. В качестве сувенира тут советуют обратить внимание на подарочный сертификат с любым номиналом и на любой вид услуг.

Те, кто в новогодней суете еще не успел записаться в салон красоты, могут воспользоваться специальным предложением от beauty club: до Нового года здесь действует 20% скидка на прически, маникюр и make-up. Обратите внимание: здесь работают без обеда и выходных. Даже 31 декабря мастера готовы работать над вашим новогодним образом вплоть до 18.00.

Записаться можно по телефону +375 (29) 177 53 33 Адрес: ТЦ «Мандарин», пр-т Речицкий, 5в, второй этаж. Время работы: ежедневно 9.00 — 21.00















