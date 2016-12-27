Продолжение аналитики гомельских интернет-ресурсов от экспертного сообщества «Стратегическая мысль». Первая часть рассматривала, кто лидирует по читаемости среди сайтов, вторая часть посвящена сообществам в социальных сетях. С первой частью можно ознакомиться здесь.

Данные последних исследований Белстата говорят о том, что три четверти жителей Гомельской области пользуются интернетом для того, чтобы пообщаться в социальных сетях. Какие региональные сообщества лучше других используют пользователей социальных сетей, проживающих в Гомельской области?

По данным исследования gemiusAudience, самой популярной социальной сетью в Республике Беларусь является ВКонтакте. В августе нынешнего года охват аудитории возрастом от 15 до 74 лет данной социальной сетью составил 56,92%. Второй по популярности социальной сетью являются Одноклассники с охватом 32,4%. Facebook находится на третьем месте, охватывая 22,16% белорусской интернет-аудитории.

Трафик из социальных сетей новостных сайтов

Общий охват социальных сетей коррелирует с объемом трафика, получаемого из социальных сетей тремя самыми популярными интернет- СМИ Гомельской области





Рисунок 1 — Трафик из социальных сетей трех самых популярных интернет-сайтов Гомельской области в октябре 2016 года

Источник: Liveinternet, Яндекс.Метрика

Наибольший трафик на все три сайта следует из социальной сети ВКонтакте. Согласно данным Яндекс.Метрики, «Сильные новости» в октябре 2016 года получили отсюда 641 тысячу переходов. Речицкая районная газета «Днепровец» благодаря продвижению в социальной сети ВКонтаке получила за месяц более 67 тысяч переходов. «Гомельская правда» здесь менее успешна, чем основные конкуренты, однако 57000 переходов также являются пока недосягаемым показателем для остальных сайтов региона.

Наибольшая доля визитов из «Одноклассников» у сайта газеты «Днепровец». Вероятно, это связано с популярностью данной сети в Речицком районе. «Гомельская правда» также повысила активность в этой социальной сети. В 2016 году для продвижения была приобретена группа «Гомель. Будь в курсе» численностью свыше 10 тысяч подписчиков. Однако пока успехи областной газеты в «Одноклассниках» не так очевидны, как у коллег из Речицы.

Зато «Гомельская правда» успешно продвигает свой контент в Facebook’е. В октябре 2016 года было зафиксировано 5,4 тысячи визитов из данной социальной сети. По данному показателю официальное издание Гомельского облисполкома очень скоро сможет конкурировать с «Сильными новостями».

Самые популярные гомельские паблики ВКонтакте

Некоторые паблики самой популярной в Беларуси социальной сети могут соперничать по охвату интернет-аудитории с раскрученными сайтами. Поскольку численность групп не всегда реально отражает активность сообщества, за основу исследования была принята статистика групп.





Рисунок 2 — Месячный охват аудитории пяти самых популярных региональных пабликов в социальной сети ВКонтакте по Гомельской области в январе 2015 года и октябре 2016 года

Примечание. В рейтинг включены только те паблики, которым имеют открытую статистику.

Источник: vk.com

Охват аудитории учитывает пользователей, просмотревших записи сообщества на стене или в разделе «Мои Новости». Самым массовым по охвату региональным новостным сообществом Гомельской области является паблик «Сильных новостей». Совокупный месячный охват аудитории «Сильных новостей» в октябре 2016 года составил 168,6 тысяч человек. Однако необходимо отметить, что за последние два года охват сообщества вырос менее чем на 10%.

Аналогичную динамику демонстрирует второе по популярности сообщество «Это Гомель, детка!». С начала 2015 года месячный охват аудитории сообщества вырос с 116 до 129 тысяч пользователей.

В то же время одна из некогда самых популярных групп «Селфи Гомель» за прошедший период сократила охват аудитории более чем в два раза. Вероятной причиной является рост популярности Instagram, более подходящего для подобного сообщества.

На третье место по величине охвата аудитории вышел паблик новостной газеты «Гомельская правда». За неполных два года охват аудитории вырос с 45,2 до 76,9 тысяч пользователей.

Охват пользователей социальной сети демонстрирует активность сообщества, но не отражает популярности самого сообщества. Для оценки данного параметра проанализируем количество уникальных посетителей групп Вконтакте.





Рисунок 3 — Месячное количество уникальных посетителей пяти самых популярных региональных пабликов в социальной сети ВКонтакте по Гомельской области в январе 2015 года и октябре 2016 года

Примечание. В рейтинг включены только те паблики, которым имеют открытую статистику.

Источник: vk.com

Самом посещаемым региональным пабликом Вконтакте являются все те же «Сильные новости». Количество уникальных посетителей, заходивших на страницу сообщества, в октябре 2016 года составило 71409 человек. Это на 30 тысяч больше, чем у сопоставимой по количеству подписчиков группы «Это Гомель, детка!». Причем, как можно наблюдать, и «Это Гомель, детка!» и «Селфи Гомель» за последние два года значительно снизили посещаемость своей группы.

Стоит обратить внимание на невысокое по сравнению с охватом количество посетителей паблика «Гомельской правды». Дело в том, что редакция газеты для продвижения контента активно использует возможности раскрученных групп, например таких, как «Это Гомель, детка!». По этой причине сообщество не вошло в первую пятерку по месячному количеству просмотров паблика.





Рисунок 4 — Месячное количество просмотров пяти самых популярных региональных пабликов в социальной сети ВКонтакте по Гомельской области в январе 2015 года и октябре 2016 года

Примечание. В рейтинг включены только те паблики, которым имеют открытую статистику.

Источник: vk.com

По данному показателю «Сильные новости» имеют просто подавляющее лидерство. За октябрь 2016 года страницы сообщества просмотрели 1,34 миллиона раз. Такой рост количества просмотров за последнее два года может быть связан не только с увеличением количества постов, но и их качеством.

В то же время три основных конкурента «Сильных новостей» демонстрируют снижение количества просмотров. Вторую позицию продолжает занимать сообщество «Это Гомель, детка!», но отрыв от «Сильных новостей» за два года вырос в 4,5 раза.

Таким образом, проведенное исследование показало, что основным средством продвижения новостного контента становятся социальные сети. И это начинают понимать региональные государственные СМИ, изменяющие свои подходы к формированию новостной ленты. Учитывая финансовые и кадровые возможности, можно предполагать, что в будущем государственные издания расширят экспансию в социальные сети и постараются навязать конкуренцию независимым интернет-ресурсам.