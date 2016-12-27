Гомельская налоговая напомнила Деду Морозу, что он является физлицом, которое имеет право заниматься «определенными видами деятельности» при условии уплаты единого налога — 109 руб.

Свою акцию «налоговики» объясняют «разъяснительной работой, направленной на позитивное изменение общественного сознания по уплате налогов». По их мнению, кроме этого акция позволит найти тех, кто уклоняется от уплаты налогов.

Белорусское законодательство позволяет физлицам заниматься определенными видами деятельности без обязательной регистрации ИП, но с уплатой единого налога. В список таких видов деятельности включена и связанная с празднованием Нового года. Для того, чтобы побыть ведущим корпоративов или «подедморозить» на утреннике нужно оставить письменное уведомление в налоговой инспекции и уплатить единый налог.

Для различных населенных пунктов области сумма единого налога разная. В Гомеле придется заплатить 109 рублей, в Мозыре — 95, в Жлобине, Речице и Светлогорске — 61. В остальных районных центрах общая сумма составит 52 рубля, а в иных населенных пунктах — 47 рублей.

Налоговая напоминает, что те, кто будут осуществлять подобную деятельность без уплаты единого налога, будут вынуждены заплатить его в пятикратном размере.

Напомним, что недавно по Беларуси прокатилась волна «писем счастья» — многим пришли письма от МНС с требованием уплатить скандально известный «налог на тунеядство». Кроме тех, кто действительно не работал в период указанный налоговиками, такие письма пришли и тем, кто был еще студентом. Например, такие письма массово пришли бывшим студентам ГГУ имени Франциска Скорины, которые в 2015 году еще учились.

В начале ноября МНС сообщали, что собрали с «тунеядцев» 1 миллион 314, 1 тысячи новых рублей. К слову, с момента получения извещения нужно успеть оплатить его в течении тридцати календарных дней.