Бизнес-школа ИПМ проведет новогоднюю встречу Business2Business проекта «СВОИ ЛЮДИ», которая пройдет в формате интеллектуальной игры ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
У гомельчан будет возможность посостязаться с командами из других регионов, с которыми будет связывать интерактивная образовательная видео-система.
В качестве ведущего из минской студии выступит игрок белорусского телевизионного клуба
«Что? Где? Когда?» — Валерий Семёнов.
Мероприятие состоится 28 декабря 2016 года в 18:00 участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте до 28 декабря 2016 года. Дополнительная информация будет сообщена после регистрации.
Суть проекта «Свои люди» в том, чтобы создать в Гомеле площадку для бизнес-сообщества, на которой бизнесмены смогут знакомиться, обмениваться опытом, идеями, знаниями, и в результате этого — приходить к взаимовыгодному сотрудничеству и новым проектам. Формат проекта позволит каждому участнику поделиться идеями, рассказать о своём бизнесе или проекте, обменяться контактами с другими участниками встречи.
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