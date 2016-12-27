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  • В бизнес-школе ИПМ проведут интеллектуальную игру с участником белорусского телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

В бизнес-школе ИПМ проведут интеллектуальную игру с участником белорусского телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

  • 27.12.2016, 11:11, просмотры: 337, gomel.today 0

Бизнес-школа ИПМ проведет новогоднюю встречу Business2Business проекта «СВОИ ЛЮДИ», которая пройдет в формате интеллектуальной игры ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

У гомельчан будет возможность посостязаться с командами из других регионов, с которыми будет связывать интерактивная образовательная видео-система.

В качестве ведущего из минской студии выступит игрок белорусского телевизионного клуба
«Что? Где? Когда?» — Валерий Семёнов.

Мероприятие состоится 28 декабря 2016 года в 18:00 участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте до 28 декабря 2016 года. Дополнительная информация будет сообщена после регистрации.

Суть проекта «Свои люди» в том, чтобы создать в Гомеле площадку для бизнес-сообщества, на которой бизнесмены смогут знакомиться, обмениваться опытом, идеями, знаниями, и в результате этого — приходить к взаимовыгодному сотрудничеству и новым проектам. Формат проекта позволит каждому участнику поделиться идеями, рассказать о своём бизнесе или проекте, обменяться контактами с другими участниками встречи.


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Люди в материале: Валерий Семенов (1)

Места: Гомель (18107)

Метки: Афиша (1366), Гражданское общество (1482)

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