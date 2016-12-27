Практически в каждом уголке страны есть старинные усадьбы, достойные восхищения и возрождения. Счет таких архитектурных изюминок прошлого идет на десятки. Как складывается судьба былых поместий в наше время, чем живут и какими историями известны, узнавала корреспондент «СБ» по Гомельской области.

Больше года назад в агрогородке Красный Берег Жлобинского района открылся музей-усадьба четы Козел-Поклевских, одной из самых богатых российских семей XIX века, владельцев заводов Сибири и Урала. Возвращение к жизни старинного комплекса произошло после 20 лет реставрации. Сделано еще не все. Но то, что сделано, превратило эти окрестности в привлекательный туристический объект. Мой экскурсовод — научный сотрудник Екатерина Ланкевич — в это имение просто влюблена. Рассказывает с горящими глазами:

— Два года назад после окончания Полесского государственного университета меня направили сюда по распределению. Честно скажу, опасалась: что буду делать в деревне? Но когда все увидела своими глазами... У нас очень много туристов. Группы приезжают, люди сами по себе.

Ее рассказ расходится гулким эхом под сводами залов. Их здесь 36. Один на другой не похож. Взять любимую комнату хозяев. Оформлена в арабском стиле альгамбра. Екатерина с видимой гордостью уточняет:

— В Беларуси такой зал — единственный. А в Европе всего два подобных. Второй находится в испанском городе Гранада.

Между делом интересуюсь дворцовыми тайнами. Наверняка есть. Экскурсовод показывает камин в одном из залов. Во время ремонтных работ в нем нашли решетку, за которой оказался спуск в комнату-сейф. Дух захватило:

— И там были...

— Если и были ценности, то хозяева успели все вывезти в революционные годы.

— А «навещают» ли господа нынче?

Екатерина в ответ хитро улыбается:

— Бывает, что вдруг поток воздуха пронесется рядом или двери захлопнутся ни с того ни с сего. Может, «хозяева», а может, сквозняк...







Деревня Огородня Гомельская, что в Добрушском районе, от областного центра в 45 километрах. Возможно, поэтому бывшую сельскую библиотеку — усадьбу XIX века — на аукцион безуспешно выставляли пять раз. Колоритному зданию в стиле барокко удача улыбнулась только с шестого захода, когда фонд «Гомельоблимущество» понизил цену до трех базовых величин:

— На аукцион подали заявки сразу пятеро претендентов. Причем все желали приобрести усадьбу под жилье. В итоге лот ушел за 4.475 рублей.

Историю особняка узнаю у местных жителей. В 1886 году дом возвел Григорий Лаврентьевич Кобызев. По нашему времени был он фермером-коммерсантом: выращивал овощи и возил их продавать в Гомель. Нанимал людей и сам трудился не покладая рук. Кстати, в бизнесе ему помогали пять дочерей и двое сыновей. Но потом фермера сослали в Сибирь.

Аукцион состоялся совсем недавно, поэтому застать нового владельца даже не надеюсь. Но из трубы вьется дым! Неужели живут люди? По протоптанной дорожке поднимаюсь на порог. Двери распахнуты. Зову хозяев. С лестницы, ведущей на второй этаж, свешивается румяный мужчина. Рапортует:

— Печник Саныч. А вам кого?

Хозяин по делам в России. Будет через недельку. А пока Саныч изучает печи. Их здесь пять. Щурится:

— Особенный был в то время печной механизм. Наподобие детских горок. Но я уже разобрался.

На втором этаже — жилые комнаты, совсем небольшие. На первом — сводчатый подвал добротной кирпичной кладки, где была огромная кухня, погреба. Саныч вник и в эти детали:

— Ширина стенок 52 сантиметра! Кладку делали на яйце.







Говорит, владелец очень хочет как можно быстрее оживить старинные крепкие стены. Печник со стажем ничуть не сомневается, что после ремонта получится красивый добротный дом.





Пару лет назад у одной из главных достопримечательностей Чечерска — усадебного дома Чернышевых-Кругликовых XVIII — XIX веков — были все шансы обрести вторую молодость, получив бюджетную помощь на реконструкцию. Но изменились финансовые подходы. В итоге старинная резиденция российских графов, имея только третью категорию ценности, была исключена из государственной программы «Культура». Местные власти стали искать другие варианты ее возрождения.

Сразу скажу, побывать в Чечерске и не взглянуть на графский дом — непростительное упущение. Поэтому туристы, несмотря на его недоступность (здание законсервировано из-за аварийности), сюда идут. А горожане охотно посвящают в знатные сюжеты своей истории:

— Императрица Екатерина подарила Чечерское староство первому белорусскому генерал-губернатору Захару Чернышеву. Будучи человеком при деньгах, граф перестроил в городе старый замок, возвел винокурню, стеклозавод, разбил пейзажный парк на 12 гектарах. Известно, что жена графа любила пить чай с лимонами, выращенными в местной оранжерее.

А еще, поговаривают, был случай в 80-х годах, когда местный житель, вспахивая огород, провалился под землю вместе с лошадью. Так открылось существование в городе подземных ходов. С того времени людей периодически волнует судьба графского золота. На мои вопросы о будущем усадьбы заместитель председателя райисполкома Юлия Басаргина не спешит отвечать словом «аукцион»:

— Это — достояние Чечерска. Хочется сохранить его для города и вернуть к жизни как туристический объект. Проект уже разработан. По задумке планируется музейный комплекс с гостиничными номерами, концертным залом, сувенирным магазином... Очень рассчитываем на интерес инвесторов, спонсоров. Поэтому подали проект для участия в Международном смотре-конкурсе муниципальных целевых программ и инновационных проектов стран СНГ и Балтии. Первый этап успешно пройден. Теперь ждем второй тур, который состоится в 2017 году. Параллельно заявляемся в других конкурсах и форумах. Проект, конечно, дорогой, но он того стоит, и мы надеемся, что у нас все получится.

За последнее время на Гомельщине с аукциона куплено под жилье несколько памятников архитектуры в Гомеле, Добрушском и Речицком районах. Главное условие сделки — сохранение исторического облика объектов.

В Гомельской области насчитывается свыше 30 старинных усадебных объектов, из них 21 внесен в Государственный список историко-культурных ценностей.