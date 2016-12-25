Новогодняя елка в городском Центре социального обслуживания семьи и детей собрала детей из Украины, Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана и Таджикистана.

Хоровод вокруг елки, песни, стихи и подарки от Деда Мороза — все как на утреннике в гомельской школе или детском саду. Правда, для некоторых из присутствующих ребят праздник этот не совсем обычный: у себя на родине Новый год так, как отмечают его в Беларуси, они не праздновали.









Идея организовывать новогодний праздник для детей, которые в силу жизненных обстоятельств лишились дома и родины, возникла у работников Центра соцобслуживания три года назад.

За это время, говорят работники центра, ребятишки Новый год полюбили и ждут его не меньше белорусских детей.





— Кроме того, это помогает детям легче адаптироваться в новой для них стране, ближе знакомиться с культурой и праздниками Беларуси, — говорит директор центра Наталья Мазенина.

Новогодний утренник ничем не отличался от подобного праздника в гомельской школе или саду — такие же нарядные детишки, хоровод вокруг елки с разноцветными огнями и Дед Мороз, вручающий сладкие подарки за стихотворение или песни, часть из которых ребята исполняли на своем родном языке.







