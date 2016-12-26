Постановлением Совета министров утверждена Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на период до 2030 года
В соответствии с утвержденной схемой в Гомельской области до 2020 года планируют создать курорт республиканского значения «Горваль» (Буда-Кошелевский, Жлобинский, Речицкий, Светлогорский районы)
Деревня Горваль находится между городами Речица и Светлогорск на берегу Березины. Издавна здесь на Березине действовали переправа и пристань. И по преданиям где-то недалеко переправлялся Наполеон. До сих пор местные жители ходят с кладоискателями вдоль берегов реки и находят предметы старины. В деревне Горваль в настоящее время проживают постоянно только около 80 человек. Туристическую инфраструктуру региона в настоящее время представляет агроусадьба «Поместье Горваль».
В соответствии с генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха утверждено также
— три курорта местного значения:
- «Белый Берег» (Гомельский, Речицкий районы)
- «Рогачев» (Рогачевский район)
- «Ченки» (Гомельский район)
— две туристические зоны местного значения:
- Туристическая зона г. Гомеля
- Туристическая зона г. Мозыря
— специальный туристско-рекреационный парк:
- «Днепро-Сожский» (Гомельский, Лоевский районы).
- Зона отдыха «Белобережная», Наровлянский район.
- Зона отдыха «Беседь», Ветковский район.
- Зона отдыха «Брагинка», Брагинский район.
- Зона отдыха «Дудинка», Чечерский и Буда-Кошелевский районы.
- Зона отдыха «Жары», Брагинский район.
- Зона отдыха «Залесье», Ветковский и Чечерский районы.
- Зона отдыха «Зеленая», Житковичский район.
- Зона отдыха «Марьино», Добрушский район.
- Зона отдыха «Меребель», Мозырский район.
- Зона отдыха «Прибрежная», Гомельский, Лоевский и Речицкий районы.
- Зона отдыха «Светиловичи», Ветковский район.
- Зона отдыха «Славинск», Петриковский район.
- Зона отдыха «Словечно», Ельский район.
- Зона отдыха «Струменка», Рогачевский район.
- Зона отдыха «Чечера», Чечерский район.
- Зона отдыха «Юровичи», Калинковичский район.
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