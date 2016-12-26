Постановлением Совета министров утверждена Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на период до 2030 года

В соответствии с утвержденной схемой в Гомельской области до 2020 года планируют создать курорт республиканского значения «Горваль» (Буда-Кошелевский, Жлобинский, Речицкий, Светлогорский районы)

Деревня Горваль находится между городами Речица и Светлогорск на берегу Березины. Издавна здесь на Березине действовали переправа и пристань. И по преданиям где-то недалеко переправлялся Наполеон. До сих пор местные жители ходят с кладоискателями вдоль берегов реки и находят предметы старины. В деревне Горваль в настоящее время проживают постоянно только около 80 человек. Туристическую инфраструктуру региона в настоящее время представляет агроусадьба «Поместье Горваль».



В соответствии с генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха утверждено также

— три курорта местного значения:



«Белый Берег» (Гомельский, Речицкий районы)

«Рогачев» (Рогачевский район)

«Ченки» (Гомельский район)

— две туристические зоны местного значения:



Туристическая зона г. Гомеля

Туристическая зона г. Мозыря

— специальный туристско-рекреационный парк:

«Днепро-Сожский» (Гомельский, Лоевский районы).



Зона отдыха «Белобережная», Наровлянский район.

Зона отдыха «Беседь», Ветковский район.

Зона отдыха «Брагинка», Брагинский район.

Зона отдыха «Дудинка», Чечерский и Буда-Кошелевский районы.

Зона отдыха «Жары», Брагинский район.

Зона отдыха «Залесье», Ветковский и Чечерский районы.

Зона отдыха «Зеленая», Житковичский район.

Зона отдыха «Марьино», Добрушский район.

Зона отдыха «Меребель», Мозырский район.

Зона отдыха «Прибрежная», Гомельский, Лоевский и Речицкий районы.

Зона отдыха «Светиловичи», Ветковский район.

Зона отдыха «Славинск», Петриковский район.

Зона отдыха «Словечно», Ельский район.

Зона отдыха «Струменка», Рогачевский район.

Зона отдыха «Чечера», Чечерский район.

Зона отдыха «Юровичи», Калинковичский район.

Кроме того Постановлением Совета министров утвержден перечень зон отдыха, не соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, подлежащих ликвидации. В него вошли: