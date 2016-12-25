Гомельчане приходят почтить память жертв крушения ТУ-154 и выразить свои соболезнования к Центру российской культуры и науки по адресу ул. 50 лет БССР, 7.
Об этом редакции «Сильных Новостей» сообщила Ольга Ксендзова. По её словам, «у здания уже лежат цветы и горят лампады, которые принесли неравнодушные жители нашего города».
Напомним, вчера потерпел крушение ТУ-154, на борту которого находилось 92 человека. Самолет направлялся в Сирию, где артисты должны были поздравить российских военных с Новым годом.
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