Гомельчане приходят почтить память жертв крушения ТУ-154 и выразить свои соболезнования к Центру российской культуры и науки по адресу ул. 50 лет БССР, 7.

Об этом редакции «Сильных Новостей» сообщила Ольга Ксендзова. По её словам, «у здания уже лежат цветы и горят лампады, которые принесли неравнодушные жители нашего города».

Напомним, вчера потерпел крушение ТУ-154, на борту которого находилось 92 человека. Самолет направлялся в Сирию, где артисты должны были поздравить российских военных с Новым годом.

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