Следственный комитет по Гомельской области устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, совершенного на территории Гомельского района, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

14 декабря примерно в 15 часов 10 минут на 292-м километре автодороги Минск-Гомель, в районе пересечения с автодорогой Уваровичи-Урицкое, водитель автомобиля Mercedes-Benz C200 совершил наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля, 1959 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Малолетний пассажир, 2008 года рождения, госпитализирован.

Следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами данного происшествия, с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (0232) 70 40 97, 8 (029) 674 41 06.

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