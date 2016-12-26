Сильные Новости

Наверх
  • Как работают организации здравоохранения в праздничные дни

Как работают организации здравоохранения в праздничные дни

В связи с приближающимися праздниками серьёзных изменений в работе организаций здравоохранения не планируется. Об этом сообщили в Гомельской центральной городской поликлинике.

Так, для больниц и поликлиник праздничный график установлен на 25 декабря, 1 и 7 января. В обычном режиме учреждения здравоохранения работают 2 января. По субботнему графику пациентов будут принимать 31 декабря и 21 января.

Дежурные смены приёмных отделений, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будут усилены квалифицированными специалистами.


Читай gomel.today «ВКонтакте» vk.com/gomeltoday



Места: Гомель (18102)

Метки: Здоровье (451)

Комментарии правила
Рекомендуем




Самое читаемое

Новое в блогах


Самое обсуждаемое



Афиша Гомеля



Главное
Еще новости
Криминал
Еще новости
Политика
Еще новости
Авто
Еще новости
Происшествия
Еще новости
Экономика
Еще новости
Общество
Еще новости
Спорт
Еще новости