В связи с приближающимися праздниками серьёзных изменений в работе организаций здравоохранения не планируется. Об этом сообщили в Гомельской центральной городской поликлинике.

Так, для больниц и поликлиник праздничный график установлен на 25 декабря, 1 и 7 января. В обычном режиме учреждения здравоохранения работают 2 января. По субботнему графику пациентов будут принимать 31 декабря и 21 января.



Дежурные смены приёмных отделений, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будут усилены квалифицированными специалистами.